28 Mar 2024 - 13:47- Asayiş G:

Alanya'da ev faresinden milyonluk soygun! Daha fazla kaçamadı...

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Sugözü Mahallesi'nde meydana gelen olayda farklı evlere girerek yaklaşık 1 milyon lira değerinde ziynet eşyası ve iki tabanca çalan şahıs yalakandı

Alanya'da ev faresinden milyonluk soygun! Daha fazla kaçamadı... mask
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Edinilen bilgiye göre, olay Alanya'nın Sugözü Mahallesi'nde meydana geldi. Üç gün önce mahalledeki çeşitli evlere girerek yaklaşık 1 milyon lira değerinde altın ve ziynet eşyasının yanı sıra iki tabancayı da çalarak kayıplara karışan hırsız sıkı takiple yakalandı. Alanya İlçe Emniyet Müdürlüğü polis ekiplerince kıskıvrak yakalanan şüpheli Enes A. emniyetteki sorgusunun ardından sevk edildiği Alanya Nöbetçi Sulh Hakimliğince Hırsızlık suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.
# GÜN, Alanya, Polis, Şüpheli

28 Mar 2024 - 13:47 - Asayiş

Mahreç  Haber Merkezi

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