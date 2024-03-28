Edinilen bilgiye göre, olay Alanya'nın Sugözü Mahallesi'nde meydana geldi. Üç gün önce mahalledeki çeşitli evlere girerek yaklaşık 1 milyon lira değerinde altın ve ziynet eşyasının yanı sıra iki tabancayı da çalarak kayıplara karışan hırsız sıkı takiple yakalandı. Alanya İlçe Emniyet Müdürlüğü polis ekiplerince kıskıvrak yakalanan şüpheli Enes A. emniyetteki sorgusunun ardından sevk edildiği Alanya Nöbetçi Sulh Hakimliğince Hırsızlık suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.
28 Mar 2024 - 13:47- Asayiş Güncelleme:
Alanya'da ev faresinden milyonluk soygun! Daha fazla kaçamadı...
Sugözü Mahallesi'nde meydana gelen olayda farklı evlere girerek yaklaşık 1 milyon lira değerinde ziynet eşyası ve iki tabanca çalan şahıs yalakandı
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.