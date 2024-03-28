Edinilen bilgilere göre, kaza Alanya'da Kuşyuvası Tünellerinde meydana geldi. Sürücüsü ve plakası öğrenilemeyen bir otomobil ile 07 N 1365 plakalı motosiklet çarpıştı. Çarpmanın şiddetiyle yola savrulan motosiklette yolcu olarak bulunan bir kişi yaralandı. İhbar üzerine bölgeye ambulans ve jandarma sevk edildi. Sağlık ekipleri yaralı şahsa ilk müdahaleyi yaptıktan sonra ambulans ile hastaneye götürdü. Jandarma kazayla ilgili inceleme başlattı.
- Asayiş
Alanya Kuşyuvası'nda kaza! Motosikletle otomobil çarpıştı
Alanya’da Kuşyuvası mevkiinde otomobil ile motosikletin çarpıştığı kazada 1 kişi yaralandı.
Yorum yazarak Yeni Alanya Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Yeni Alanya Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Yeni Alanya Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Yeni Alanya Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.