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Alanya Kuşyuvası'nda kaza! Motosikletle otomobil çarpıştı

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Alanya’da Kuşyuvası mevkiinde otomobil ile motosikletin çarpıştığı kazada 1 kişi yaralandı.

Alanya Kuşyuvası'nda kaza! Motosikletle otomobil çarpıştı mask
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Edinilen bilgilere göre, kaza Alanya'da Kuşyuvası Tünellerinde meydana geldi. Sürücüsü ve plakası öğrenilemeyen bir otomobil ile 07 N 1365 plakalı motosiklet çarpıştı. Çarpmanın şiddetiyle yola savrulan motosiklette yolcu olarak bulunan bir kişi yaralandı. İhbar üzerine bölgeye ambulans ve jandarma sevk edildi. Sağlık ekipleri yaralı şahsa ilk müdahaleyi yaptıktan sonra ambulans ile hastaneye götürdü. Jandarma kazayla ilgili inceleme başlattı.
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28 Mar 2024 - 13:11 - Asayiş

Mahreç  Haber Merkezi

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