28 Mar 2024 - 12:42- Ekonomi G:

Xiaomi'den ucuz otomobil geliyor! Piyasayı saracak...

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Elektrikli otomobil piyasısı her geçen gün daha fazla alıcıyla büyüyor. Elektronik ürün üreticisi birçok marka da piyasada rekabete dahil oluyor. İlk elektrikli otomobilini piyasaya süren akıllı elektronik üreticisi Xiaomi, Tesla'nın tahtını sallayacak.

Xiaomi'den ucuz otomobil geliyor! Piyasayı saracak... mask
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Her geçen gün büyüyen elektrikli otomobil piyasasındaki rekabete dünyaca ünlü bir marka daha dahil oldu. Çinli akıllı elektronik cihazlar üreten Xiaomi, otomobilini piyasaya sürüyor.

FİYAT POLİTİKASIYLA RAKİP OLACAK

T24'te yer alan bilgilere göre, Xiaomi markasının CEO'su Lei Jun, yakın bir sürede satışa sunulacak Speed ​​Ultra 7'nin (SU7) 69 bin doların altında fiyatlandırılacağını söyledi.

Bu ücretlendirme ile teknoloji devinin Tesla ve BYD gibi rakipleriyle mücadele etmesini sağlayacak.

FİYAT SAVAŞI TETİKLENDİ

Xiaomi'nin elektrikli otomobil pazarına girişi, satış büyümesinin küresel olarak yavaşlaması ve bir fiyat savaşını tetiklemesiyle gerçekleşti. Firma, SU7'nin telefonları, dizüstü bilgisayarları ve diğer cihazlarıyla ortak işletim sisteminin mevcut müşterilere hitap edeceğini umuyor.

Araştırma firması Counterpoint'e göre Xiaomi, yaklaşık yüzde 12'lik pazar payı ile dünya çapında üçüncü en büyük akıllı telefon satıcısı konumunda. Xiaomi'nin geçen yıldan bu yana tanıtımını yaptığı SU7, Porsche'nin Taycan ve Panamera spor otomobil modelleriyle karşılaştırılıyor.

Xiaomi'den ucuz otomobil geliyor! Piyasayı saracak...

YILDA 200 BİN ARAÇ ÜRETİMİ

Araçlar, devlete ait otomobil üreticisi BAIC Group'un bir birimi tarafından Pekin'de yılda 200 bin kadar araç üretebilen bir fabrikada üretilecek.

Automobility'den Bill Russo BBC'ye yaptığı açıklamada, "Buraya kadar gelmek başlı başına bir başarı olsa da, nihai başarı akıllı bir elektrikli araç markası olarak da Xiaomi için bir tüketici pazarı olduğunu göstermek olacaktır" diye konuştu.

Elektrikli otomobil üretmek isteyen teknoloji firmalarının karşılaştığı zorlukların bir göstergesi olarak, iPhone üreticisi Apple'ın geçen ay elektrikli araç üretme planlarını iptal ettiği bildirildi.

Russo, Xiaomi'nin otomobil pazarına girmesinin Çin'de markalarına duyulan güveni yansıttığını, Apple'ın ise Çin dışındaki elektrikli araç pazarında yeterli potansiyel görmediğini sözlerine ekledi.

Xiaomi, önümüzdeki 10 yıl içinde araç işine 10 milyar dolar (7,9 milyar euro) yatırım yapacağını açıkladı.

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28 Mar 2024 - 12:42 - Ekonomi

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