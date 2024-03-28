Bütün bunların sebebi 'Kıl dönmesi': Yaşamla ölüm arasında...

Amerika Birleşik Devletleri'nin Teksas bölgesinde yaşayan 36 yaşındaki Steven Spinale kasık bölgesindeki batık kıllardan kurtulmak isterken ölümden döndü. Spinale'e bir enfeksiyonun vücudunu tahrip etmesinden sonra kan zehirlenmesi teşhisi konuldu. 36 yaşındaki adam entübe edildi ve 1 ay boyunca hastanede komada kaldı. Kız kardeşi Michelle ise, sosyal medya hesabında zorlu süreci anlatırken, "Başkaları gibi biz asla inancımızı kaybetmedik" dedi.
Hastaneye kaldırılmadan önce bile doktorlar belirtileri karşısında şaşkına dönmüş ve sorunun ne olduğunu çözememişlerdi. Kız kardeş Michelle, "Doktorların anlayabildikleri tek şey onun bir yerde iç kanaması olduğuydu. Bunun sonun başlangıcı olacağını bilmiyorduk. Çünkü daha az endişelenmemiz gerekn durum buymuş" diye konuştu.
Michelle ağabeyinin hastanedeyken, akut solunum sıkıntısı sendromunun yanı sıra her iki akciğerinde de influenza A ve çift pnömoni geliştiğini söyledi ve doktorların yaşama şansını %4 olarak değerlendirdiğini ifade etti.
Çok sayıda prosedür ve tedavinin ardından Spinale komadan beyin hasarı olmadan çıktı ve o zamandan beri iyileşme sürecinin devam ettiği söylendi. Sevdiklerinin yardımıyla Spinale'in yeniden yürümeyi öğrendiği ifade edildi.
Kaynak: MYNET
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.