Alanya'da yeni kriz: Turizm ve inşaat sektörü karşı karşıya

Yüksek seyreden ev kiraları nedeni ile bölgeyi terk etmeye başlayan hizmet sektörü çalışanlarının eksikliği henüz doldurulamamışken yeni bir kriz kapıya dayandı.

Alanya'da kışın kapanan otellerde çalışan kalifiye elemanların boş kalmamak için yöneldikleri inşaat sektöründe aldıkları yüksek ücretler nedeni ile tekrar sezon başında turizmde çalışmak istememesi otelleri zor durumda bırakıyor.

DÜŞÜK MAAŞLAR NEDENİ İLE TURİZMİ BIRAKIYORLAR

Turizm işçileri hem maddi şartların daha iyi olmasından hem de inşaat sektöründe 12 ay iş olmasından dolayı turizmi bırakmaya başladılar. 2024 turizm sezonu öncesinde yaşanan bu olaylar sektör temsilcilerini de tedirgin ediyor. Konuyla ilgili bir açıklama yapan Alanya Kleopatra Otelciler Birliği Başkanı Servet Şakiroğlu turizmcilerin elemanlarını kaçırmamak için otellerini erken açtıklarını söyledi.

İNŞAAT SEKTÖRÜNDE YEVMİYELER ÇOK İYİ DURUMDA

Servet Şakiroğlu açıklamasında herkesin eleman için sıkı bir rekabet içinde olduğunu ifade etti. Şakiroğlu,” İnşaat sektörü herkesin yapabileceği bir iş değil. Turizmdeki çalışma rahatlığı inşaat sektöründe yok. Ancak tabi ki maddi olarak düşünürsek çalışanların paraya ihtiyacı var. Bu yüzden farklı sektörlere yönelmeleri normal. İnşaat sektörünün dışında emlak ya da ticaret alanına yönelenler de var. Böyle durumlar bizim yaşadığımız eleman sıkıntısını içinden çıkılmaz bir hale getiriyor. Turizmciler şu anda elemanlarını kaybetmemek için zarar etmesine rağmen otellerini 2-3 ay erken açıyor” dedi.