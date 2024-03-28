28 Mar 2024 - 10:33- Ekonomi G:

Yapı Kredi'den Mart ayı promosyon güncellemesi geldi: İşte son durum

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Yapı Kredi Bankası Nakit promosyonlarında güncellemeye giderek Mart ayı rakamlarını açıkladı.

Yapı Kredi'den Mart ayı promosyon güncellemesi geldi: İşte son durum mask
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Nakit Promosyonlar: 1 Mart – 31 Mart 2024 tarihleri arasında SGK emekli aylığı alan müşteriler, Yapı Kredi’den üç yıl boyunca maaş alma taahhüdü verdiklerinde 12.500 TL’ye kadar nakit promosyon fırsatından yararlanabilirler.

Maaş Baremi Bağımsız Ek Ödüller: Promosyon Taahhütnamesi imzalandıktan sonra net gelir aralıklarına göre ek nakit ödemeler yapılacak. Örneğin, 3.499 TL’ye kadar olan gelirler için 4.500 TL, 3.500 TL – 7.499 TL aralığındakiler için 5.250 TL, 7.500 TL – 9.999 TL aralığındakiler için 6.750 TL, 10.000 TL ve üzerindeki gelirlere ise 7.500 TL nakit promosyon verilecek.

Ek Ödül Taahhütleri: Belirli koşulları yerine getiren müşterilere ek nakit ödemeler ve avantajlar sunulacak. Örneğin, belirli bir süre içinde fatura ödemeleri yapılması veya Yapı Kredi Mobil uygulamasının kullanılması durumunda ek ödüller sağlanacak.

Bu güncellemelerle Yapı Kredi, emeklilere yönelik sunduğu avantajları genişleterek müşterilerine daha fazla destek sağlıyor.

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28 Mar 2024 - 10:33 - Ekonomi

Mahreç  Haber Merkezi

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