Hz. Meryem olduğunu iddia edip mürit toplamaya başladı

Son zamanlarda sosyal medyada dikkat çeken bir iddia, bir kadının kendisini “Hz. Meryem” olarak tanıtarak şeyhlik iddiasında bulunmasıyla gündeme geldi. Söz konusu kadın, çeşitli platformlarda şeyhlik unvanını taşıdığını ilan ederek mürit toplamaya ve toplantılar düzenlemeye başladı.