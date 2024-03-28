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Hz. Meryem olduğunu iddia edip mürit toplamaya başladı

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Sosyal medyada gündem olan bir videoda bir kadın “Hz. Meryem” olduğunu iddia ederek şeyhliğini ilan edip, sosyal medyadan mürit toplamaya toplantılar gerçekleştirmeye başladı.

Hz. Meryem olduğunu iddia edip mürit toplamaya başladı
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Son zamanlarda sosyal medyada dikkat çeken bir iddia, bir kadının kendisini “Hz. Meryem” olarak tanıtarak şeyhlik iddiasında bulunmasıyla gündeme geldi. Söz konusu kadın, çeşitli platformlarda şeyhlik unvanını taşıdığını ilan ederek mürit toplamaya ve toplantılar düzenlemeye başladı.
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28 Mar 2024 - 10:25 - Gündem

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