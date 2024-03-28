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Bu neyin kini? Kanserli eşine 70 dava açtı

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Eşinin altınları alarak evi terk etmesiyle hayatı alt üst olan Merve Kalaycı, asıl kabusu ise boşanma sürecinde yaşadı. Kocasının kendisi ve ailesi hakkında 70'e yakın dava açtığını söyleyen Kalaycı, her hafta duruşma duruşma gezip canından bezdiğini anlattı. Kocanın dava açma rekortmeni olduğunu söyleyen Avukat Ünal İzgi de "Özel uğraşıyor. Eline ne geçecek anlamak mümkün değil" diye konuştu.

Bu neyin kini? Kanserli eşine 70 dava açtı mask
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Ankara'da yaşayan Merve Kalaycı'nın 2017'de evlendiği eşi, iddiaya göre o hamileyken kasadaki altınları da alarak evi terk etti. İkili arasında boşanma süreci başladı. Altınlarla evden ayrılan adam, bu süre içerisinde eşi ve ailesini adeta dava bombardımanına tuttu.


70'E YAKIN DAVA AÇTI
Genç kadına kocası tarafından tam 67 tane şikayet ve dava açıldı. Bunun yanında yine 32 adet uzaklaştırma kararı da mevcut.

TÜM AİLEYE TEK TEK DAVA AÇMIŞ
Show Haber'de yer alan habere göre; tüm ailesinin davalık olduğunu belirten Kalaycı, "Dayıma yönelik şikayeti var. Anneme dava açtı 2-3 tane. Abime dava açtı. Yeni avukatımı da şikayet etmiş. CİMER'e yapılan var, Aile Bakanlığı'na yapılanlar da var, onları hiç saymıyorum bile. 57 tanesini kapattık. Hepsini kazandık." ifadelerini kullandı.

Adliye koridorunda eşi tarafından saldırıya da uğradığını iddia eden Kalaycı, "2-3 bin TL para cezasıyla konu kapandı ama ben zorlama hapis cezaları alıyorum" dedi.


5 yaşındaki çocuklarının babasıyla görüştüğünü ancak uzman raporunda çocuğunun "Babam beni odaya kilitliyor. Bana vuruyor. Aç bırakıyor. Gitmek istemiyorum" dediğini aktaran Kalaycı, yaşananlara isyan etti.

KENDİNİ BU SÖZLERLE SAVUNDU
Boşanma aşamasındaki koca ise "Çocuğumla ne kadar görüştürülmediysem o kadar dava açtım" diyerek kendini savundu.

AVUKATI DA ŞAŞKIN: ANLAMAK MÜMKÜN DEĞİL!
Merve Kalaycı'nın avukatı Ünal İzgi ise yaptığı açıklamada "5 yaşındaki çocuğunun annesi ve rahim kanseri olan eşine hapse attırabilmek için özel uğraşıyor. Eline ne geçecek anlamak mümkün değil" diye konuştu.

Kaynak: Show Haber

# başladı, Yer, etti, var

28 Mar 2024 - 10:21 - Asayiş

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