28 Mar 2024 - 09:54- Gündem G:

Eski Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu: Milli sporcu olarak ülkemizi yurt dışında temsil edeceğim

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Eski Dışişleri Bakanı ve Ak Parti Antalya Milletvekili Mevlüt Çavuşoğlu Dim TV'de yayınlanan 'Seçim Özel' programında artık milli sporcu olduğunu ve ülkemizi yurt dışında temsil edeceğini açıkladı.

Eski Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu: Milli sporcu olarak ülkemizi yurt dışında temsil edeceğim
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27 Mart akşamı Dim TV'de yayınlanan ' Seçim Özel' programında KGK Genel Başkanı Mehmet Ali Dim, ALGC Başkanı Ferit Kesen ve gazeteci Gülser Yiğit'in sorularını içtenlikle cevaplayan Eski Dışişleri Bakanı ve Ak Parti Antalya Milletvekili Mevlüt Çavuşoğlu ile bol kahkahalı bir yayın gerçekleştirildi.

MEVLÜT ÇAVUŞOĞLU MİLLİ TAKIMA ÇAĞRILDI

Çavuşoğlu Golf Federasyonu amatör takımında birinci olduğunu söyleyerek, 50 yaş üstü kategorisinde ülkemizi Avrupa'da milli takım forması altında temsil edeceğini açıkladı.

PROGRAMIN TAMAMINI BURADAN İZLEYEBİLİRSİNİZ
# Bir, Mart, Antalya, seçim, Çavuşoğlu, Dim TV

28 Mar 2024 - 09:54 - Gündem

Mahreç  Haber Merkezi

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