Eski Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu: Milli sporcu olarak ülkemizi yurt dışında temsil edeceğim

27 Mart akşamı Dim TV'de yayınlanan ' Seçim Özel' programında KGK Genel Başkanı Mehmet Ali Dim, ALGC Başkanı Ferit Kesen ve gazeteci Gülser Yiğit'in sorularını içtenlikle cevaplayan Eski Dışişleri Bakanı ve Ak Parti Antalya Milletvekili Mevlüt Çavuşoğlu ile bol kahkahalı bir yayın gerçekleştirildi.

MEVLÜT ÇAVUŞOĞLU MİLLİ TAKIMA ÇAĞRILDI

Çavuşoğlu Golf Federasyonu amatör takımında birinci olduğunu söyleyerek, 50 yaş üstü kategorisinde ülkemizi Avrupa'da milli takım forması altında temsil edeceğini açıkladı.

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