Eski Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu: Milli sporcu olarak ülkemizi yurt dışında temsil edeceğim

27 Mart akşamı Dim TV'de yayınlanan ' Seçim Özel' programında KGK Genel Başkanı Mehmet Ali Dim, ALGC Başkanı Ferit Kesen ve gazeteci Gülser Yiğit'in sorularını içtenlikle cevaplayan Eski Dışişleri Bakanı ve Ak Parti Antalya Milletvekili Mevlüt Çavuşoğlu ile bol kahkahalı bir yayın gerçekleştirildi.
MEVLÜT ÇAVUŞOĞLU MİLLİ TAKIMA ÇAĞRILDI
Çavuşoğlu Golf Federasyonu amatör takımında birinci olduğunu söyleyerek, 50 yaş üstü kategorisinde ülkemizi Avrupa'da milli takım forması altında temsil edeceğini açıkladı.
PROGRAMIN TAMAMINI BURADAN İZLEYEBİLİRSİNİZ
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Yorum yazarak Yeni Alanya Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Yeni Alanya Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.