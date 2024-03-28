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Yıldız Tilbe emekli oldu! Alacağı maaşı da hiç beğenmedi

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Uzun yıllardır sanat dünyasında yer alan başarılı şarkıcı Yıldız Tilbe, emekli oldu. Alacağı maaşı beğenmeyen Tilbe, ''Kimseye muhtaç olmamak için ömür boyu çalışmanın karşılığı bağlanan maaş bu mudur?'' dedi.

Yıldız Tilbe emekli oldu! Alacağı maaşı da hiç beğenmedi mask
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Ramazan Bayramı'nda bir konserinden 2,5 milyon TL kazanacağı söylentisiyle gündeme gelen Yıldız Tilbe, emekli olduğunu duyurdu. Ancak Tilbe alacağı maaşı beğenmedi.

"ESKİDEN EMEKLİ OLANLAR BİR EV BİR ARABA ALIRDI"

Sık sık sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla dikkat çeken Yıldız Tilbe, X hesabından emekli olduğunu duyurarak "Emekli oldum, eskiden emekli olanlar bir ev bir araba alırlardı ya da iş açardı toplu parayla. Şimdiki emeklilere Allah yardım etsin, başka yardımcı yok gerçekten. Kimseye muhtaç olmamak için ömür boyu çalışmanın karşılığı bağlanan maaş bu mudur, budur. Mübarek Ramazan, Allah razı?" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Sondakika
# Bir, Sosyal, Gelen, Emekli

28 Mar 2024 - 09:41 - Gündem

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