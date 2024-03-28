Cübbeli Ahmet cemaatten kovuldu

İsmailağa Cemaati’nin X hesabından kamuoyunda “Cübbeli Ahmet Hoca” olarak bilinen Ahmet Mahmut Ünlü’yle ilgili bir yazı paylaşıldı. Yazıda Ünlü’nün “yapılan istişarelere rağmen tavrını değiştirmemekte ısrar ettiği” söylendi, “İhvânımızı ve kamuoyunu yanlış biçimde yönlendirmeyi sürdüren Cübbeli Ahmet Hoca, söz ve davranışlarıyla tarîkatımıza ve hizmetlerimize zarar veren biri hâline gelmiş ve Hasan Efendi (Kuddise Sirruhû) Hazretlerimizin şeyhliğini kabul etmemiştir” denildi.

Yazıda Ünlü’nün cemaatle hiçbir bağının kalmadığı belirtildi:

"Bu gerçeğe binaen kendisinin tekkemiz ve cemaatimizle hiçbir ünsiyetinin kalmadığını, görüş ve açıklamalarının cemaatimiz açısından hiçbir bağlayıcılığının bulunmadığını ihvânımıza ve tüm kamuoyuna saygıyla duyururuz.”

Cübbeli Ahmet: “Bunlar tarikatın dibine dinamit koyuyor”

Daha sonra YouTube kanalında konuyla ilgili yayın yapan Ünlü, “Yazıyı dün koyacaklarmış, ben hastaneye gidince koymamışlar. Ölecek miyim diye beklemişler, acımışlar bana. Ölmeyince yayımlamışlar. Sağcı solcu bütün medyaya vermişler. Bunlar tarikatın dibine dinamit koyuyor” dedi.