Bu haber herkesi kızdırdı: Kuyumculardan teker teker toplatılıyor... Kargaşa oluştu!

Geçtiğimiz hafta 2500 TL'yi aşarak tüm zamanların en yüksek seviyesine çıkan gram altın yatırımcılar tarafından yakından takip ediliyor.

Geçen yılın en çok kazandıran yatırım aracı olan Gram altın vatandaşlar için vazgeçilmez bir tercih olarak yerini koruyor.

KOTA UYGULAMASI HAYATA GEÇİRİLMİŞTİ

Ancak gram altın ile ilgili bomba bir iddia geldi. Altın ve piyasalar uzmanı İslam Memiş, gram altın hakkında yürekleri ağza getirecek haberi verdi.

Cumhurbaşkanlığı seçiminin ardından değişen ekonomi yönetiminin sonrasında Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından alınan kararlar çerçevesinde altın ithalatına yönelik yeni sınırlamalar getirildi. Sınırlama ile beraber altın üretimine ilişkin de kota uygulaması hayata geçirildi.

GRAM ALTIN YASAKLANACAK

Bu gelişmelerin ardından altın sahiplerini korkutacak haberi Kapalıçarşı'nın nabzını tutan ekonomist İslam Memiş verdi.

Altın ve Piyasa uzmanı Memiş, 2024 yılı içerisinde altın işlemlerine yönelik kısıtlamaların devam edilmesini beklediğini ifade etti. Memiş, sıradaki adımın 22 ayarlık 1 gram altın üretimine dair yaşanacağını belirtti.

Bu sınıfın altına giren gram altınların üretiminin yasaklanacağını belirten İslam Memiş, halihazırda yalnızca darphane tarafından devam eden altın üretimi nedeniyle piyasada yaşanan arzın, talep karşısında yetersiz kaldığını söyledi.

Bu konuya dikkat çeken Memiş, yetkililerin altın başta olmak üzere emtialar üzerindeki kısıtlayıcı hareketlerini ise 'büyük bir hata' olduğunu aktardı.

Kaynak: Kamu Son Haber