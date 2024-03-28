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Uzman isim tarih vererek "Duymadım diyenlere geçmiş olsun" uyardı: Kritik vakitler...

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Ekonomist İslam Memiş, "Bilmiyordum, görmedim, duymadım diyenlere geçmiş olsun" ifadeleri ile parasını altına yatıranlara güzel haberi verdi.

Uzman isim tarih vererek "Duymadım diyenlere geçmiş olsun" uyardı: Kritik vakitler... mask
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Ekonomist İslam Memiş, altın fiyatlarına ilişkin değerlendirmelerde bulunarak parasını gram altına yatıranlara 15 gün ve nisan ayına ilişkin özel tavsiyelerde bulundu.

Memiş, gram altında yaşanan gerilemeye dikkat çekerek "Bilmiyordum, görmedim, duymadım kaçırdım diyenlere şimdiden geçmiş olsun" ifadeleri ile gram altında önümüzdeki ay yaşanacaklara ilişkin çarpıcı tahminlerde bulundu.

Memiş, yatırımcılara geçen hafta altın almamaları gerektiği konusunda yaptığı uyarıları hatırlatarak “Sakın gaza gelip almayın diye. 15 gün yatay, baskılı süreç görebiliriz. Bu hafta da yatay seyir devam edecek. Gram altın tarafında yatırımcılar Ons altın fiyatlarını takip etmeli. Sakın gaza gelip almayın diye. 15 gün yatay, baskılı süreç görebiliriz. Bu hafta da yatay seyir devam edecek. Gram altın tarafında yatırımcılar Ons altın fiyatlarını takip etmeli.” Dedi.

NİSAN AYINA DİKKAT

Altın fiyatları için sakin ve durağan bir Nisan ayı beklediğini belirten Memiş “Sakin bir nisan geçirebiliriz. Özellikle önümüzdeki 15 gün durgun olacak. Altın alamayanlar, almayanlar onlar için fırsat olmaya devam edecek.” İfadelerini kullandı.

Ons altında yükselişe dikkat çeken Memiş “Ons 2.197 dolar yükseldi ancak gram ve dolar bazlı düşüyor. Çünkü işçilikler normalleşiyor.” Dedi.

Kaynak: Kamu Son Haber

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28 Mar 2024 - 03:05 - Ekonomi

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