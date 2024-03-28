Tüm vatandaşlara uyarı: Alışverişte IBAN'a para göndermeyin!

Son dönemde birçok işletme, ödemelerin doğrudan IBAN hesabına yapılmasını tercih ediyor ve bu durum banka hesabı bulunan herkesi etkiliyor.

Ancak, uzmanlar bu yöntemin büyük zararlarından bahsederek “Sakın IBAN üzerinden para göndermeyin” diyerek uyarıyor yoksa beklenmedik şekilde kendinizi suçun içinde bulabilirsiniz.

BÜYÜK RİSK VAR!

Özellikle kuaförlerden giyim mağazalarına kadar birçok esnaf, komisyon ödememek için kredi kartı yerine doğrudan IBAN üzerinden ödeme almayı tercih ediyor.

Ancak, TÜKONFED üyesi ve avukat Saadet Kartı, IBAN üzerinden ödeme yapmanın, kara para aklama veya uyuşturucu ticareti gibi suçlara aracılık etme riskini artırabileceğini vurguluyor.

IBAN'A PARA GÖNDERMEYİN!

Avukat Kartı, "IBAN üzerinden para göndererek, bilmeden de olsa suça ortak olabileceğinizi" belirtiyor ve kara para aklama yöntemlerinden birine dikkat çekiyor.

Örneğin, binlerce kişiye dağıtılan paralar, işletmeler aracılığıyla sisteme sokulabilir ve eğer işletmenin IBAN'ına para gönderirseniz, bu süreçteki bir aktör olarak suçlanabilirsiniz şeklinde uyarıda bulunuyor

ONLİNE ALIŞVERİŞTE IBAN'A ÖDEME YAPANLAR DİKKAT

Özellikle online alışverişlerde IBAN'a ödeme yaparken dikkatli olunması gerektiğini vurgulayan Kartı, dolandırılma riskinin yüksek olduğunu ifade ediyor.

Ayrıca, IBAN üzerinden yapılan ödemelerin kartlı işlemlerde olduğu gibi tüketicinin kredi puanlarını artırmadığını ve bu nedenle tüketici avantajlarından yararlanılamayabileceğini belirtiyor.

Kaynak: Kamu Son Haber