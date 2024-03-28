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Herkes merak ediyordu: Seçim günü hava durumu nasıl olacak? İl il veriler...

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Türkiye'de seçmenler, 31 Mart'ta oy kullanmak üzere sandık başına gidecek. Peki, seçim günü, hava nasıl olacak? İşte detaylar...

Herkes merak ediyordu: Seçim günü hava durumu nasıl olacak? İl il veriler... mask
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Türkiye'nin dört bir yanında vatandaşlar, 31 Mart'ta yapılacak seçimler için sandık başına gidecekler. Bu önemli günün yaklaşmasıyla birlikte, seçim günü hava durumu da büyük bir merak konusu haline gelmiş durumda.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son tahminlerine göre, seçim günü ülke genelinde hava durumu parçalı ve az bulutlu olacak. Baharın müjdecisi olarak kabul edilen bu hava, mevsim normallerinin üzerinde seyrederek, sıcaklıkların 6 ila 10 derece arasında artmasına neden olacak.

Ankara'da seçim günü hava parçalı bulutlu olacak ve sıcaklıklar 9 ile 22 derece arasında değişecek. İstanbul'da ise az bulutlu bir gökyüzü ve 10 ile 18 derece arasında sıcaklıklar bekleniyor.

İzmir ve Bursa'da hava az bulutlu olacak ve sıcaklıklar 13 ile 25 derece arasında seyredecek. İç Anadolu'nun merkezi Afyonkarahisar'da parçalı bulutlu bir hava ve 9 ile 23 derece arasında sıcaklıklar öngörülüyor. Akdeniz'in gözde turizm merkezi Antalya'da ise parçalı bulutlu bir gökyüzü altında 16 ile 27 derece arasında sıcaklıklar bekleniyor.

Adana'da az bulutlu bir hava ve 13 ile 30 derece arasında sıcaklıklar, Bolu'da parçalı bulutlu bir gökyüzü ve 8 ile 24 derece arasında sıcaklıklar tahmin ediliyor. Karadeniz'in önemli şehirlerinden Samsun ve Trabzon'da parçalı bulutlu bir hava ve sırasıyla 11 ile 21 ve 11 ile 17 derece arasında sıcaklıklar öngörülüyor.

Doğu Anadolu'nun soğuk iklimine rağmen Erzurum'da parçalı bulutlu bir hava ve -1 ile 17 derece arasında sıcaklıklar bekleniyor. Diyarbakır'da ise az bulutlu bir gökyüzü ve 6 ile 24 derece arasında sıcaklıklar tahmin ediliyor.

Kaynak: Kamu Son Haber

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28 Mar 2024 - 03:01 - Gündem

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