- Gündem

Sosyal medya fenomeni ile Kılıçdaroğlu'nun davası sonuçlandı: O isim kaybetti...

ABONE OL Google News Sayfamız

Sosyal medya fenomeni Jahrein, Kemal Kılıçdaroğlu’nun açtığı hakaret davasını kaybetti.

Sosyal medya fenomeni ile Kılıçdaroğlu'nun davası sonuçlandı: O isim kaybetti... mask
ABONE OL Google News Sayfamız

CHP’nin eski Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu geçtiğimiz yıl cumhurbaşkanı adayı olduğu dönemde kendisine yönelik ‘leblebi kafalı’ ve ‘demans hastası’ gibi ifadeler kullanan 'Jahrein' lakabıyla bilinen fenomen Ahmet Sonuç hakkında tazminat davası açmıştı.

Kılıçdaroğlu’nun avukatları aracılığıyla açtığı 200 bin TL'lik manevi tazminat davası bugün Ankara 41. Asliye Hukuk Mahkemesi'nde görüldü.

Sosyal medyadan hakaret ettiği gerekçesiyle açılan davayı Kemal Kılıçdaroğlu kazandı.

Davacı Kemal Kılıçdaroğlu'nun avukatı Uğur Çelik, esasa ilişkin beyanında davalı Ahmet Sonuç'un açıklamalarının tamamının küfür kapsamında kaldığını ifade etti.

AVUKATI SOSYAL MEDYADAN DUYURDU

Kılıçdaroğlu’nun avukatı Çelik kararı açıklanmasının ardından haberi sosyal medya hesabından duyurdu.

Haberi sosyal medyadan duyuran Çelik paylaşımında “7. Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu'na, bir çok kez densizce hakaretler savuran (Jahrein) Ahmet Sonuç'tan hesap sormaya devam ediyoruz.” diye konuştu.

Çelik X hesabından “04.07.2023 tarihli paylaşımı nedeniyle açmış olduğumuz davalardan biri bugün sonuçlandı. 20.000 TL tazminat kazandık" ifadelerini kullanarak kararı kamuoyu ile paylaştı.

JAHREİN CEVAP VERDİ

Jahrein lakaplı Ahmet sonuç sosyal medya hesabından karara ilişkin açıklanmalarda bulundu.

Jahrein, Kılıçdaroğlu'nun 600 binlik dava açıp 20 bin TL kazandığını söyledi. Kararı istinafa taşıyacaklarını belirten Jahrein paylaşımında "Geri alacağız. Sıkıntı yok." dedi.

Kaynak: Kamu Son Haber

# Bir, Sosyal, etti, ifade, kemal kılıçdaroğlu, devam

28 Mar 2024 - 02:58 - Gündem

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Yeni Alanya Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Yeni Alanya Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Seri İlan sayfası için buraya tıklayın.

Sosyal medya fenomeni ile Kılıçdaroğlu'nun davası sonuçlandı: O isim kaybetti... mask
Sosyal medya fenomeni ile Kılıçdaroğlu'nun davası sonuçlandı: O isim kaybetti...
Alanya'da Şahin'e desteklerini açıkladılar mask
Alanya'da Şahin'e desteklerini açıkladılar
Kara yolunda çığ felaketi! Yol kapandı mask
Kara yolunda çığ felaketi! Yol kapandı
Küçük kız çocuklarıyla TikTok yayını yapan şahış hakkında flaş gelişme! mask
Küçük kız çocuklarıyla TikTok yayını yapan şahış hakkında flaş gelişme!
Yangından sonra sır çözüldü! Elleri bağlı ceset çıktı mask
Yangından sonra sır çözüldü! Elleri bağlı ceset çıktı
MSB duyurdu: 1'i FETÖ üyesi, 2 kişi yakalandı mask
MSB duyurdu: 1'i FETÖ üyesi, 2 kişi yakalandı
  1. DE
  2. EN
  3. RU
  4. Dim Radyo
  5. Dim Tv

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL
Çorum Haber