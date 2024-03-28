Sosyal medya fenomeni ile Kılıçdaroğlu'nun davası sonuçlandı: O isim kaybetti...

CHP’nin eski Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu geçtiğimiz yıl cumhurbaşkanı adayı olduğu dönemde kendisine yönelik ‘leblebi kafalı’ ve ‘demans hastası’ gibi ifadeler kullanan 'Jahrein' lakabıyla bilinen fenomen Ahmet Sonuç hakkında tazminat davası açmıştı.
Kılıçdaroğlu’nun avukatları aracılığıyla açtığı 200 bin TL'lik manevi tazminat davası bugün Ankara 41. Asliye Hukuk Mahkemesi'nde görüldü.
Sosyal medyadan hakaret ettiği gerekçesiyle açılan davayı Kemal Kılıçdaroğlu kazandı.
Davacı Kemal Kılıçdaroğlu'nun avukatı Uğur Çelik, esasa ilişkin beyanında davalı Ahmet Sonuç'un açıklamalarının tamamının küfür kapsamında kaldığını ifade etti.
AVUKATI SOSYAL MEDYADAN DUYURDU
Kılıçdaroğlu’nun avukatı Çelik kararı açıklanmasının ardından haberi sosyal medya hesabından duyurdu.
Haberi sosyal medyadan duyuran Çelik paylaşımında “7. Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu'na, bir çok kez densizce hakaretler savuran (Jahrein) Ahmet Sonuç'tan hesap sormaya devam ediyoruz.” diye konuştu.
Çelik X hesabından “04.07.2023 tarihli paylaşımı nedeniyle açmış olduğumuz davalardan biri bugün sonuçlandı. 20.000 TL tazminat kazandık" ifadelerini kullanarak kararı kamuoyu ile paylaştı.
JAHREİN CEVAP VERDİ
Jahrein lakaplı Ahmet sonuç sosyal medya hesabından karara ilişkin açıklanmalarda bulundu.
Jahrein, Kılıçdaroğlu'nun 600 binlik dava açıp 20 bin TL kazandığını söyledi. Kararı istinafa taşıyacaklarını belirten Jahrein paylaşımında "Geri alacağız. Sıkıntı yok." dedi.
Kaynak: Kamu Son Haber
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.