Kredi kartı kullananlara korkutan haber: Kredi desteğini kesti!

Bankanın kredi kartı ile alışverişlerde taksit seçeneğini kaldırarak sadece tek çekim yapmaya başlamasının ardından gözler diğer bankaların da bu uygulamayı uygulamaya sokup sokmayacağına çevrildi.

Seçimden sonra başlayacağı iddia edelin kredi kartı taksit düzenlemesi erken geldi. Denizbank, müşterilerinin kullanımına sunduğu kredi kartı ile taksitli alışverişleri kaldırdı. Denizbank'ta artık kredi kartları sadece tek çekimle alışveriş yapma imkanı veriyor. Eğer satıcı işleme taksit uygulamak istiyorsa müşteri taksit yapma şansına kavuşuyor.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ise kredi kartı ve taksitli sayılarında seçim sonrası yapılacağı iddia edilen düzenlemeyi yalanlamıştı.

KREDİ KARTI İLE TAKSİT DÖNEMİ SONA ERDİ

Ünlü ekonomist Turhan Bozkurt sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla Denizbank'ın taksitli satışları kaldırdığı haberini duyurdu. Turhan Bozkurt, Denizbank üzerinden taksitli alışveriş yapamayan birinin kendisine gönderdiği mesajı takipçileri ile paylaştı.

Mesajın sahibi görüştüğü Denizbank'tan kredi kartı ile taksitli alışverişleri kaldırdıkları bilgisinin verildiği belirtti.

Kaynak: Kamu Son Haber