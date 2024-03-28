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Süper Lig'de yer aldığı 8 sezon boyunca sattığı futbolcularla gündem olan Corendon Alanyaspor, yıldız futbolcusu Oğuz Aydın'ı da yüksek bir bonservis bedeli ile satacak gibi görünüyor

Karadeniz kancası mask
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CORENDON Alanyaspor'un son haftalarda yıldızlaşan ismi Oğuz Aydın'ın talipleri günden güne artıyor. Bu sezon ligde 8 gol atıp 5 asist yaparak dikkatleri üzerine çeken 23 yaşındaki futbolcunun Trabzonspor'un transfer listesine girdiği iddia edildi. Karadeniz Gazetesi'nden Cemre Yanık'ın haberine göre; Alanyaspor'dan daha önce Bakasetas ve Siopis'i alan bordo mavili ekip, Oğuz için de önümüzdeki günlerde ilk adımı atacak.

FLAŞ TAKAS TEKLİFİ


Yeni sezon planlamaları doğrultusunda transfer görüşmelerine başlayan Trabzonspor'da hedefteki isimlerden birisi olan Alanyaspor'un kanat forveti Oğuz Aydın için teklif yapmaya hazırlanan Karadeniz ekibi, 23 yaşındaki milli futbolcuya karşılık bir miktar para ve Umut Güneş'i teklif etmeyi düşünüyor

MÜTHİŞ PERFORMANS


Kanat forvet oynayan 23 yaşındaki Oğuz Aydın, Hollanda Den Haag'da doğdu ancak futbol altyapısını Bucaspor'da aldı. 2021 yılında Alanyaspor'a transfer olan Oğuz, bu sezon gösterdiği başarılı performansla A Milli Takıma kadar yükseldi. Sol ve sağda kanat forvet olarak görev yapan Oğuz Aydın, Alanyaspor'da bu sezon 28 lig maçına çıktı. Genç yetenek, takımına 8 gol, 5 asistlik katkı sağladı. Cemali AYDINOĞLU

Kaynak: Spor SERVİSİ

# Son, Bir

28 Mar 2024 - 02:46 - Spor

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