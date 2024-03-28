İYİ Parti: Kazanacağız

Açıklamada şu ifadeler kullanıldı:



"İYİ Parti Alanya İlçe Başkanımız Sayın Hilmi Er ve Belediye Başkan Adayımız Sayın Mehmet Şahin ile Atatürk Caddesi'ndeki esnaflarımızı ziyaret ettik ve cadde üzerinde karşılaştığımız vatandaşlarımız ile sohbet ettik.



Atatürk Caddesi üzerinde gerçekleştirdiğimiz ziyarette, esnaflarımızın ve Alanya halkımızın sorunlarını dinledik ve çözüm önerileri paylaştık. Alanya'nın geleceği ve beklentileri üzerine fikir alışverişinde bulunduk. Esnafımızın, iş dünyasının ve kent ekonomisinin gelişimi için atacağımız adımlardan bahsettik.



İYİ Parti Alanya İlçe Başkanımız Sayın Hilmi Er ve Belediye Başkan Adayımız Sayın Mehmet Şahin, Alanya'mızın her kesiminden insanlarla buluşarak, şehrin ortak geleceği için çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor.



Alanya'nın her köşesine ulaşarak, halkımızın nabzını tutmaya devam ediyoruz. Esnafımızın ve vatandaşlarımızın sorunlarını dinleyerek, çözüm önerilerimizi paylaşıyoruz. İYİ Parti olarak, Alanya'yı daha yaşanabilir bir kent haline getirmek için kararlılıkla çalışmaya devam ediyoruz. Alanya'nın kalkınmasının, halkın refahı için önemli olduğunu biliyoruz ve Belediye Başkan Adayımız Sayın Mehmet Şahin ile, Alanya'nın potansiyelini en iyi şekilde değerlendirerek, şehrimizi daha güzel bir geleceğe taşımak için çalışıyoruz. Halkımızın bizlere olan güveni ve desteğiyle, Alanya Belediyesi'ni Mehmet Şahin Başkanımızla ve liyakatli kadrolarımızla yönetmeye hazırız. Kararlıyız, Alanya'yı yeniden şekillendireceğiz." (İYİ Parti Alanya/BÜLTEN)

Kaynak: İYİ Parti Alanya