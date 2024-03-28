İYİ Parti Alanya: Seçimi kazanacağız

Açıklamada şu ifadeler kullanıldı:
"İYİ Parti Alanya İlçe Başkanımız Sayın Hilmi Er ve Belediye Başkan Adayımız Sayın Mehmet Şahin ile Atatürk Caddesi'ndeki esnaflarımızı ziyaret ettik ve cadde üzerinde karşılaştığımız vatandaşlarımız ile sohbet ettik.
Atatürk Caddesi üzerinde gerçekleştirdiğimiz ziyarette, esnaflarımızın ve Alanya halkımızın sorunlarını dinledik ve çözüm önerileri paylaştık. Alanya'nın geleceği ve beklentileri üzerine fikir alışverişinde bulunduk. Esnafımızın, iş dünyasının ve kent ekonomisinin gelişimi için atacağımız adımlardan bahsettik.
İYİ Parti Alanya İlçe Başkanımız Sayın Hilmi Er ve Belediye Başkan Adayımız Sayın Mehmet Şahin, Alanya'mızın her kesiminden insanlarla buluşarak, şehrin ortak geleceği için çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor.
Alanya'nın her köşesine ulaşarak, halkımızın nabzını tutmaya devam ediyoruz. Esnafımızın ve vatandaşlarımızın sorunlarını dinleyerek, çözüm önerilerimizi paylaşıyoruz. İYİ Parti olarak, Alanya'yı daha yaşanabilir bir kent haline getirmek için kararlılıkla çalışmaya devam ediyoruz. Alanya'nın kalkınmasının, halkın refahı için önemli olduğunu biliyoruz ve Belediye Başkan Adayımız Sayın Mehmet Şahin ile, Alanya'nın potansiyelini en iyi şekilde değerlendirerek, şehrimizi daha güzel bir geleceğe taşımak için çalışıyoruz. Halkımızın bizlere olan güveni ve desteğiyle, Alanya Belediyesi'ni Mehmet Şahin Başkanımızla ve liyakatli kadrolarımızla yönetmeye hazırız. Kararlıyız, Alanya'yı yeniden şekillendireceğiz." (İYİ Parti Alanya/BÜLTEN)
Kaynak: İYİ Parti Alanya
Yorum yazarak Yeni Alanya Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Yeni Alanya Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Yeni Alanya Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Yeni Alanya Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.