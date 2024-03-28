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AK Parti: Böcek dalga mı geçiyor

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ANTALYA Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, Alanya'nın kırsal mahallelerinde ulaşım mağduriyetlerini ortadan kaldırmak maksadıyla toplu taşıma araçlarını Alanya'ya gönderdiği duyurdu. Bunun üzerine AK Parti Alanya İlçe Başkanı Mehmet Şarani Tavlı sert açıklamalarda bulundu.

AK Parti: Böcek dalga mı geçiyor mask
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Tavlı, "Basına yansıyan haberlerde, kırsal mahallelerde ulaşım mağduriyetlerinin giderilmesi maksadıyla 6 adet toplu taşıma aracının hizmet vermeye başladığı bilgisini üzülerek almış bulunmaktayız.


Neden üzülerek diyorum, çünkü 2019 yılından bu zamana kadar görmezden gelinen, üvey evlat muamelesi gören bir Alanya var. 5 yıl boyunca düşünülmemiş. Seçime bir kaç gün kala halkımızın gözünü boyamak maksadıyla gönderilen bu otobüsler tam bir fiyasko, acizlik, acemilik.


Halkımız Allah'a şükür kör değil, neyin ne olduğunu çok iyi biliyor. Muhittin Böcek çok iyi biliyor seçimi kaybedeceğini ki bu hareketi yaptı. 'Neredeydin daha önce sayın Böcek' demez mi insan? Merak etmeyin, Hakan Tütüncü başkanımızın Antalya'mızın 19 ilçesi için özel olarak hazırladığı vizyon projeleri ile Antalya'nın altın çağını hep beraber yaşayacağız" dedi. (AK Parti Alanya/BÜLTEN)

Kaynak: AK Parti Alanya

# Antalya, Bir, var, GÜN, Alanya

28 Mar 2024 - 02:42 - Siyaset

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