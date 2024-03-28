'Kişiye özel zorlaştırıcı uygulamalar olmayacak'

Osman Tarık Özçelik “Yaptığımız temaslarda Alanya Belediyesi ile işi olan iş insanlarımızın standart olmayan uygulamalar dolayısıyla ciddi bir tedirginlik yaşadığını gördük. Açık açık söylüyoruz, kurumsal bir belediyecilik vadediyoruz. Kişiye özel uygulamalar olmayacak. Belediye ile işi olan herkese aynı ciddiyette ve yüksek kalitede hizmet vereceğiz. Yatırımcımız rahat olsun, üzerlerinde hiçbir baskı hissettirmeyeceğiz” dedi.

'KÜNYESİZ ANKETLERE İNANMAYIN'

Seçim anketleri konusuna da değinen Osman Tarık Özçelik, özellikle seçim süreçlerinde birçok anketler yapılıp, sosyal medya ve basın kanalıyla halka duyurulduğuna işaret ederek, "Anket firmaları topladıkları verileri ortaya çıkarıyor ve vatandaşlarımıza açıklıyor. Açıklanan anketin künyesi, kimin yaptığı, kaç kişiyle yaptığı, nerede yaptığı gibi bilgileri belli değil ve yok ise onlara kesinlikle inanmayın, itibar da etmeyin. Böyleleri tırı vırı işler yaparak, halkımızı kandıracaklarını sanıyorlar” ifadelerine yer verdi.

'ALANYA RANT UĞRUNA BU HALE DÜŞTÜ'

Bu üne kadar yürüttüğü saha çalışmalarındaki gözlemlerini ve vatandaşlarla bire bir kurduğu yakın temaslarında edindiği izlenimlerini paylaşan CHP Adayı Özçelik konuşmasında şunları söyledi: “Birçok yeri geziyoruz ve siz değerli halkımızla bir araya geliyoruz. Vatandaşımızın en çok dert yanarak yakındığı başlıca şikâyeti, “Alanya’da disiplin kalmadı” konusu oldu. Alanya rant uğruna bu hale düştü. Biz, şehrimizdeki disiplini hep birlikte oluşturacağız. Var olan hiçbir şeyi yıkmayacağımız gibi, yapılanların da en iyisi, daha güzelini hayata geçirmek için çalışacağız. Eğer bu durum devam ederse, Alanya’mızın yaşanmayacak halini ne yazık ki hep beraber göreceğiz. Buna dur demenin vakti geldi.”

'BİZ ÇALIŞANI DEĞİL ZİHNİYETİ

DEĞİŞTİRMEYE GELİYORUZ'



“Dahası var” deniliyor ama bu dahasının ne olacağı belli değil” şeklinde konuşan Osman Tarık Özçelik, “10 yıldır plan program yapılmıyor ama yeniden Belediye Başkanı olmak istiyorlar. Bu yönetim zihniyeti devam ederse, şehrimizi çok daha zor günler bekliyor. Parayı çar çur etmeselerdi, hizmeti her yerde rahatça yapabilirlerdi. Şehrimizin hali ve vaziyeti ortadadır. Biz, eşitlikten güç alan ve kucaklayan bir belediyecilik anlayışıyla Alanya’nın hak ettiği hizmetleri bir bir uygulayacağız” şeklinde konuştu. Konuşmasının sonunda Özçelik, ortaya atılan bir diğer iftiraya da cevap verdi. Özçelik, “Göreve geldiğimizde, belediye personelini işten çıkaracağımız yönünde iftiralar, yalanlar ve dolanlar ortaya çıkarıyorlar. Yanlış anlamışlar; biz çalışanı değil zihniyeti değiştirmeye geliyoruz. Çalışanına karşı adil ve eşit davranan bir belediye yönetimi olacağız. Çalışanlarımıza şeffaf bir çalışma ortamı sunarak, haklarını tam ve zamanında ödeyeceğiz. Ayrıca çalışanlarımızın motivasyonunu arttırmak ve iş memnuniyetini yükseltmek amacıyla gelişim fırsatları ve sosyal imkânlar sunacağız” dedi. (CHP Alanya/BÜLTEN)

Kaynak: CHP Alanya