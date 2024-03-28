SAHA çalışmalarını ara vermeden sürdüren CHP Belediye Başkan Adayı Osman Tarık Özçelik, Cikcilli Mahallesi’ndeki esnafı ziyaret ederek, vatandaşlarla bir araya geldi. Özçelik’e CHP İlçe Başkanı Bülent Kandemir ile Belediye Meclis Üyesi Adayları eşlik etti. Esnafa, hayırlı işler ve bol kazançlar temennisini ileten Özçelik ve beraberindeki ekibi, içten ve yoğun bir ilgiyle karşılandı. Çift yönlü yaptığı ziyaretler esnasında aracıyla yoldan geçen bir kadın sürücü, “Oylarımız size başkanım” diye seslendi. Arkasındaki diğer araç sürücüleri de kornalarını çalarak, kadın sürücünün desteğine ortak oldular. Bir marketçi esnafı da, “Bizim için dürüstlük ve Alanya’ya hizmet önemli Başkanım. Oyumuz sizin” sözleriyle desteğini belirtti. Özçelik’in, yolda karşılaştığı yaşlı amca ile samimi diyalogları, renkli görüntüler oluşturdu. Yaşlı amcanın elini öpen Özçelik, “Beni bilebildin mi?” diye sordu. Adanalı olduğunu ve 20 yıldır Cikcilli’de yaşadığını söyleyen yaşlı amca, “Allah’ına kurban Osman’ım. Bizim evden 7 oyun hazır” dedi ve Özçelik’le günün anısına fotoğraf çektirdi. Balkonlarında oturan mahalle sakinleriyle de selamlaşan Özçelik’e dert yanan bir esnaf ise, “Hizmet nedir? Unuttuk. Koltuğa oturanlar cebini düşünüyor ama siz farklısınız. Size olan güvenimiz tam Başkanım” yorumunu yaptı. Bir diğer esnaf ise, “Alanya’nın kaderini Osman Başkan değiştirecek” diyerek Özçelik’e olan desteğini sarılıp gösterdi.

'İŞİMİZ GÜCÜMÜZ ALANYA'

Ziyaret turunda esnaf ve vatandaşların sıkıntılarını dinleyen Osman Tarık Özçelik, seçime çok az bir zaman kaldığını belirterek, “Alanya’mız için çok iyiye çeyrek var. Huzurlu yaşamak, dürüst yönetmek, çocuklarımıza daha güzel bir Alanya bırakmak için yola çıktık. “Birleş Alanya” dedik çünkü bir araya geldiğimizde şehrimiz için hayallerimizi gerçekleştirmek daha da kolay olacak. Milli Takımımız gol attığında, o golün sevincini canı gönülden yaşayan her bir vatandaşımız Özçelik’te birleşecek. Hoşgörü ve saygıyla, hakça paylaşıp, hesap veren bir anlayışla, sosyal belediyecilik ilkemizi Alanya’mızın her mahallesine yayacağız. Ayrıca, turizmin kırsal alanda da yaygınlaştırılması için tur güzergâhları üzerinde yöresel ürünlerin üretim ve satışının yapılabileceği merkezler oluşturarak, küçük aile işletmelerimizi destekleyeceğiz. Bizim işimiz Alanya, gücümüz de Alanya” şeklinde konuştu. (CHP Alanya/BÜLTEN)

Kaynak: CHP Alanya