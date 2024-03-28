- Sağlık

Hastanedeki değişimi inceledi

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Antalya İl Sağlık Müdürü Evren Ekingen, Alanya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yapılan yenilikleri ve genişletme çalışmalarını yerinde inceledi

Hastanedeki değişimi inceledi mask
Hastanedeki değişimi inceledi
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ANTALYA İl Sağlık Müdürü Ekingen, Başhekim Vekili Uzm. Dr. Mesut Yıldırım ve hastane yönetimi ile birlikte fiziki alt yapıyı güçlendirmek, sağlık personeline ve vatandaşlara etkin ve nitelikli sağlık hizmeti sunmak adına yapılan yenilikleri yerinde değerlendirerek bilgi alışverişinde bulundu. Saha çalışmaları neticesinde tasarruf ve gelir arttırıcı programlar dâhilinde hastanenin otopark alanına kurulan Güneş Enerji Santralleri’nin (GES) son durumu, Acil Servis Biriminin arka kısmına yapılan hastane yemekhanesi ve depo alanı, yapılması planlanan yeni yoğun bakım alanlarının mevcut durumu ve hastanenin ihtiyaçları görüşüldü. Sağlık Müdürü Ekingen, sağlık hizmetlerinin etkin bir şekilde yürütülmesi adına gereken desteği vermeye hazır olduklarını belirtti. ( Alanya EA Hastanesi/BÜLTEN)

Hastanedeki değişimi inceledi

Kaynak: Alanya EA Hastanesi
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28 Mar 2024 - 02:34 - Sağlık

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