Alanya SYDV’den Ramazan’da vatandaşa 7 milyon TL destek

ALANYA’DA Kaymakam Dr. Fatih Ürkmezer başkanlığında yapılan Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Mütevelli Heyeti toplantısında ihtiyaç sahibi vatandaşlara yönelik yapılacak olan yardımlar değerlendirildi.



Ramazan ayı başlangıcında bin 867 aileye nakdi yardım, 500 aileye ayni gıda yardımı olmak üzere toplam 3 milyon 147 bin 334,83 TL’lik destek sağlanmıştı. Bu yapılan yardımlara ek olarak belirlenen ihtiyaçlar kapsamında ilçede Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfında kayıtlı yaşlı, engelli ve ihtiyaç sahibi olan bin 575 aileye hane başı 2 bin 500 TL olmak üzere toplam 3 milyon 937 bin 500 TL daha nakdi yardım yapılmasına karar verildi. Konuyla ilgili olarak konuşan Kaymakam Ürkmezer, “Ramazan ayının huzurunu tüm Alanyalı vatandaşlarımızla birlikte yaşıyoruz. Birlik, beraberlik ve manevi duygularımızı yoğun yaşadığımız bu güzel günlerde ihtiyaç sahibi vatandaşlarımızı Ramazan ayında yalnız bırakmadık. Bir önceki toplantımızda bin 867 aileye nakdi yardım, 500 aileye ayni gıda yardımı olmak üzere toplam 3 milyon 147 bin 334,83 TL’lik destek sağlamıştık. Buna ek olarak yaşlı, engelli ve ihtiyaç sahibi olan bin 575 aileye hane başı 2 bin 500 TL olmak üzere toplam 3 milyon 937 bin 500 TL nakdi yardım desteğinde bulunuyoruz. Ramazan ayı boyunca yaklaşık 4 bin ailemize 7 milyon 84 bin 834,83 TL destek sağladık. Vatandaşlarımızın her zaman yanındayız. Birlik beraberlik duyguları içerisinde dayanışma ve kardeşliğimizin daim olmasını diliyor, tüm Alanyalı hemşerilerime hayırlı Ramazanlar diliyorum” dedi. (Toygar DİM)

Kaynak: Haber Merkezi