27 Mar 2024 - 23:48- Asayiş G:

Otel alev alev yandı. Müşteriler ve çalışanlar canını zor kurtardı

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Kars'ta 4 katlı bir otelin çatı katında çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Otel alev alev yandı. Müşteriler ve çalışanlar canını zor kurtardı mask
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Kars'ta Yusuf Paşa Mahallesi'nde bulunan 4 katlı bir otelin çatı katından henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Rüzgarın etkisiyle büyüyen yangın, diğer bölümlere de sıçradı.

3 SAAT SONUNDA SÖNDÜRÜLDÜ

Otelde kalan vatandaşlar, çalışanlar tarafından tahliye edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekiplerince yangın 3 saatlik çalışmayla kontrol altına alınarak söndürüldü.

Kaynak: Anadolu Ajansı
# Gelen, Bir, Yangın

27 Mar 2024 - 23:48 - Asayiş

Mahreç  Haber Merkezi

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