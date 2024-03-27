Otel alev alev yandı. Müşteriler ve çalışanlar canını zor kurtardı

Kars'ta Yusuf Paşa Mahallesi'nde bulunan 4 katlı bir otelin çatı katından henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Rüzgarın etkisiyle büyüyen yangın, diğer bölümlere de sıçradı.

3 SAAT SONUNDA SÖNDÜRÜLDÜ

Otelde kalan vatandaşlar, çalışanlar tarafından tahliye edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekiplerince yangın 3 saatlik çalışmayla kontrol altına alınarak söndürüldü.

Kaynak: Anadolu Ajansı