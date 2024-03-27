- Asayiş

Araç alım satım bahanesiyle 500 bin TL dolandırıldı

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Manisa'da kendilerini avukat olarak tanıtıp, bir vatandaşı farklı tarihlerde toplam 500 bin TL dolandıran 5 kişi, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Araç alım satım bahanesiyle 500 bin TL dolandırıldı mask
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Manisa'da; S.B. (34) isimli vatandaştan, farklı tarihlerde kendilerini avukat olarak tanıtan kişiler tarafından araç alım satımı bahanesiyle para istendi. S.B., kendisinden istenilen parayı avukat sandığı kişilere vermek için farklı tarihlerde bankadan kredi çekti. Toplamda yaklaşık 500 bin TL'lik kredi çeken ve sahte avukatlara teslim eden S.B., daha sonra dolandırıldığını fark ederek polise başvurdu.

5 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

İhbar üzerine çalışma başlatan Manisa İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, D.İ. (33), E.S. (38), Ö.B. (36), Ö.A. (27) ve S.A. (21) isimli şüphelileri tespit etti. Yakalanarak gözaltına alınan 5 şüpheli, emniyetteki işlemlerin ardından bugün sevk edildikleri adliyede tutuklandı. 

Kaynak: DHA
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27 Mar 2024 - 23:28 - Asayiş

Mahreç  Haber Merkezi

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