Feci kaza! Otomobil ve tır çarpıştı. Ölü ve yaralılar var

Bursa’dan Balıkesir istikametine giden Havva Savaş yönetimindeki otomobil, sürücüsünün kontrolünden çıkarak karşı şeride geçti. Savrulan otomobil, bu sırada karşı yönden gelen Ö.T. (24) idaresindeki tırla kafa kafaya çarpıştı. Kazanın şiddetiyle Havva Savaş ile yengesi Sevim Savaş, otomobil içinde sıkışırken, karşı şeride geçen tır, yol kenarındaki refüje düşerek durdu.

2 ÖLÜ, 1 YARALI

Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralanan tır sürücüsünü hastaneye kaldırırken, otomobil içinde sıkışan Havva Savaş ve yengesi Sevim Savaş, itfaiye ekiplerinin yaklaşık 1 saatlik çalışmasının ardından çıkarıldı. Sağlık ekiplerinin kontrollerinde Havva Savaş ile Sevim Savaş'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Polis ekipleri kaza ile ilgili soruşturmaya başladı.

Kaynak: DHA