Feci kaza! Otomobil ve tır çarpıştı. Ölü ve yaralılar var

Bursa’dan Balıkesir istikametine giden Havva Savaş yönetimindeki otomobil, sürücüsünün kontrolünden çıkarak karşı şeride geçti. Savrulan otomobil, bu sırada karşı yönden gelen Ö.T. (24) idaresindeki tırla kafa kafaya çarpıştı. Kazanın şiddetiyle Havva Savaş ile yengesi Sevim Savaş, otomobil içinde sıkışırken, karşı şeride geçen tır, yol kenarındaki refüje düşerek durdu.
2 ÖLÜ, 1 YARALI
Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralanan tır sürücüsünü hastaneye kaldırırken, otomobil içinde sıkışan Havva Savaş ve yengesi Sevim Savaş, itfaiye ekiplerinin yaklaşık 1 saatlik çalışmasının ardından çıkarıldı. Sağlık ekiplerinin kontrollerinde Havva Savaş ile Sevim Savaş'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Polis ekipleri kaza ile ilgili soruşturmaya başladı.
Kaynak: DHA
Yorum yazarak Yeni Alanya Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Yeni Alanya Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Yeni Alanya Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Yeni Alanya Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.