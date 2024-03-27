27 Mar 2024 - 23:19- Gündem G:

Ocak Partisi Murat Kurum'a desteğini açıkladı

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Ocak Partisi adayını geri çektiğini belirterek, AK Parti İstanbul Belediye başkan adayı Murat Kurum'a destek vereceklerini açıkladı.

Ocak Partisi Murat Kurum'a desteğini açıkladı mask
Ocak Partisi Murat Kurum'a desteğini açıkladı
Ocak Partisi Murat Kurum'a desteğini açıkladı
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Ocak Partisi Genel Başkanı Kadir Canpolat, partisinin İstanbul Büyükşehir Belediye başkan adayı Fazlı Bal'ın adaylığını geri çektiğini belirterek, AK Parti İstanbul Belediye başkan adayı Murat Kurum'a destek vereceklerini açıkladı.

Ocak Partisi Genel Başkanı Kadir Canpolat, İstanbul İl Başkanlığı tarafından Kocaeli'nin Darıca ilçesinde Kayseri Yahyalılar Derneği'nde düzenlenen iftar programına katıldı. Programına Canpolat'ın yanı sıra genel başkan yardımcıları, İstanbul il yönetimi, belediye başkan adayları ve partililer katıldı. İftar programında partililere seslenen Canpolat, 31 Mart seçimlerinde partisinin İstanbul Büyükşehir Belediye başkan adayı Fazlı Bal'ın adaylığını çektiklerini, AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediyesi başkan adayı Murat Kurum'a destek vereceklerini açıkladı. Canpolat, "İstanbul'u namahreme teslim etmemek için bir araya geldik. Çünkü İstanbul'da çok büyük bir oyun var, biz bu oyunu gördük. Sayın İmamoğlu seçildiği takdirde CHP Genel Başkanlığı'na aday olacak. İstanbul'u Yeniden Refah Partisi'ne de DEM Partisi'ne teslim edip CHP Genel Başkanlığı'na aday olma gibi bir bilgiye ulaştık. CHP'nin genel başkanlığına aday olup İstanbul'un koltuğunu Yeniden Refah Partisi'ne bırakacak. Zaten Yeniden Refah Partisi’ni şu anda CHP kontrolde tutuyor; DEM Partisi'ni CHP kontrolde tutuyor. Gizli bir ittifak var. Biz zannediyoruz ki Necmettin Erbakan'ın oğlu İsrail'le savaşıyor. Hayır. İsrail'le şu anda savaşan Recep Tayyip Erdoğan'ın önünde engel teşkil ediyor. İstanbul sahipsiz değil. İstanbullu da bunu, bu oyunu, bu kirli kumpası çözecek. Bu kumpası bertaraf edecek bir şekilde konumlanacak ve sandıkta Osmanlı Ocakları da, Ocak Partisi de, kendini bilen her şuurlu vatandaşımız da İstanbul'u namahreme, İstanbul'u götürüp dış devletlerin uzantılarını asla teslim etmeyecektir; ben buna canıgönülden inanıyorum" dedi.

'İMAMOĞLU'NU O MAKAMDAN AŞAĞI İNDİRİN'

31 Mart seçimlerinin telafisinin olmadığını ifade eden Canpolat, “Bugüne kadar evet aldatıldınız. Çok yalan söylediler size. Yalanların bini bin para. Bugün doğru söylediğimiz konularda dahi bize şüpheyle, şaibeyle bakan milletimizi biz anlıyoruz ama bunun bir telafisi yok. 31 Mart seçimlerinin bir telafisi yok. Çünkü egemenlik kayıtsız, şartsız milletindir. Millet ne derse o olacaktır; o olmuştur. Biz de milletimize veliaht ediyor, aklımızı başımıza almayı tavsiye ediyoruz. Biz aklımızı başımıza aldık, adaylarımızı geri çektik. İstanbullular, siz de aklınızı başınıza alın; Sayın İmamoğlu'nu o makamdan aşağı indirin" diye konuştu.

Kaynak: DHA

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27 Mar 2024 - 23:19 DHA Kocaeli- Gündem

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