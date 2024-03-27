DİM TV Seçim Özel'de Çavuşoğlu'ndan Alanya'ya müjde üstüne müjde

Çavuşoğlu, bu akşam DİM TV Seçim Özel'in konuğu oldu. Çavuşoğlu, Küresel Gazeteciler Konseyi (KGK) Genel Başkanı ve DİM Medya Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Ali Dim, gazeteciler Ferit Kesen ile Gülser Yiğit’in sorularını yanıtladı. Çavuşoğlu, "Bakanlıktan sonraki süreçte neler yapıyor? NATOPA ile ilgili çalışmaları ne durumda? Antalya’da Cumhur İttifakı açısından seçimi nasıl değerlendiriyor?" gibi önemli sorular ile daha fazlasını yanıtladı. İşte Çavuşoğlu’nun, sorulara verdiği yanıtlardan öne çıkanlar:

‘ANTALYAMIZI TEMSİL ETMEK BİZİM İÇİN ONURDUR’

Görevimi en iyi şekilde yapmayı ilke edindim. Babamın çiftliğinde çalışırken de en iyisini yapmaya çalışırdım. Traktörle sera sürme konusunda Hasan Çavuşoğlu’ndan (Alanyaspor Başkanı) sonra ikinci kişiydim. Ahmet ve Hayri Çavuşoğlu (Abisi ve kardeşi) sürüm yaparken seraya zarar verirlerdi. (Gülüyor) Siyasetçi olunca aileye zaman ayırmak çok zor oluyor. Geçtiğimiz yaz aileme zaman ayırabildim. Milletvekili olunca hemen teşekkür ziyaretlerine başladım. Antalya’mızı temsil etmek bizim için onurdur. Daha sonra görev dağılımı oldu. Dış İlişkiler Komisyonu Başkanlığı gündemdeydi. Ben NATO Komisyonu’nu rica ettim. Sayın cumhurbaşkanımız da uygun gördüler. NATO Parlamenter Asamblesi Komisyon Başkanlığı yapıyorum. Severek yapıyorum çünkü parlamenter diplomasiye inanıyorum. Yoğun bir platform. Daha önce Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi’nde görev yaptığım için buraya uyum sağlamak çok zor olmadı. Parlamenter diplomasisine bakanken de önem veriyordum. Çünkü gerçekten çok faydasını görüyoruz. Buna zaman ayırıyorum, çok seyahatler oluyor. Seçim zamanında birçok seyahati erteledik. Geçen gün Estonya’da Başkanlık Divanı vardı. Gelecek senenin programları ve yapılacak çalışmalarla ilgili kararlar alınacağı için o toplantıya katıldım. Onun dışındakileri erteledim. Seçimden sonra yoğun olarak başlıyor. Antalya Milletvekili olarak Antalya’mızın farklı bölgelerini ziyaret ediyoruz. Gelecek yatırımları diğer milletvekillerimizle, bakanımızla takip ediyoruz. Yazın biraz dinlendik ama şu an yoğun çalışıyoruz.

‘TÜRKİYE’NİN EN İYİ AMATÖR SPORCULARI ARASINA GİRDİM'

Futbol oynayamıyorum. Futbol oynamanın şöyle bir mahsuru var; belli yaştan sonra adaleler kısalıyor. Biz onu unutuyoruz. O nedenle sakatlık olmaması için oynamıyorum. Bazen kamplarda diğer milletvekilleri ile halı sahada oynuyoruz. Bol bol yürüyüş yapıyorum. Fırsat buldukça fitness yapıyorum. Golf oynamaya devam ediyorum. Erken kalkıyorum. Sabah 6-9 arası antrenman yapıyorum. İnşallah bu sene 50 Yaş Üstü Amatör Avrupa Golf Turnuvası’nda Türkiye’yi temsil edeceğim. Milli oluyorum. Son 1 yıldır katılıyorum, golfte Türkiye’nin en iyi amatör sporcuları arasında ilk sıralardayım. Golfü zenginlerin yaptığı bir spor olarak değerlendiriyorlar ama herkes yapmalı aslında. Vakti olan her yaştaki insan yapabilir. Golfün avantajı o, her yaşta yapabiliyorsunuz.

‘OKURCALAR BÖLGESİNDEKİ OTELLERİN KIŞ AYLARINDA DA AÇIK OLACAĞINI UMUT EDİYORUM ‘

Alanya golf sahalarına kavuşmalı. En son tahsis ihalesinde hem Emişbeleni hem de Okurcalar bölgesinde planladığımız sahalar ihaleye çıktı. Okurcalar bölgesindekini bir yatırımcımız aldı. Umuyoruz bir an önce o saha açılır. Bu sayede Okurcalar bölgesindeki otellerin kış aylarında da açık olacağını umut ediyorum. Bir şehrin golf destinasyonu olabilmesi için en az 3 tane sahasının olması lazım. Emişbeleni ve Mahmutlar bölgelerindeki sahaların da tekrar tahsis ihalesi yapıldığı zaman Alanyalı hemşehrilerimiz tarafından alınmasını çok istiyorum. Çünkü kış aylarında görüyorum; Belek’teki tüm oteller dolu. Bu aylarda geç de oynamak isteseniz oynayamazsınız. Çünkü dolu, çok ciddi para getiriyor. Kış aylarında açık olabilmek için veledrom da yapacağız Emin Müftüoğlu başkanımla beraber. İnşallah bunları başaracağız. Bu durum bana, merhum Özal’ın Belek bölgesinde planlama yapıp da, otel ve golf sahalarını o günkü iş insanlarına, özellikle devlet müteahhitlerine zorla vermesini hatırlatıyor. Şimdi hepsi rahmetli Özal’a dua ediyor. O zamanlar hepsi gönülsüz aldı. Devletle iş yaptıkları için Özal bastırınca almak zorunda kalmışlar. Basketbolu da öğreniyoruz. Dayak yiye yiye öğreniyoruz. Bizim takımda eski sporcular var. Hamza Yerlikaya var, eski güreşçi. Daha önce çok basketbol oynamadım ama izlemeyi seviyorum. Mücadele ediyoruz, bazen sayı da atıyorum. Cumhurbaşkanımız da çok sayı atıyor, atışları iyi.

‘ANTALYA DİPLOMASİ FORUMU'NA ÇOK CİDDİ BİR KATILIM VARDI’

Antalya Diplomasi Forumu’nun üçüncü toplantısını gerçekleştirdik. Aslında geçen sene mart ayında yapacaktık ama deprem sebebiyle iptal ettik. Son derece başarılıydı. Cumhurbaşkanımıza teşekkür ediyoruz, himayelerine aldı. İçişleri Bakanımıza ve de Dışişleri Bakanımıza da bir kere daha teşekkür etmek istiyorum. Çok başarılı bir şekilde organize ettiler. Biz de elimizden gelen desteği veriyoruz. Diplomasi forumu dünyada bir marka oldu. Daha ikinci yılında bir marka oldu. Çok ciddi bir katılım vardı. 80 bakan vardı. 148 ülkeden 5 bine yakın kişi katıldı. 124 üniversiteden öğrenci kardeşlerimiz de vardı. Dünyanın liderleriyle öğrencileri ve akademisyenleri bir araya getiriyorsunuz, dünyanın sorunları burada tartışılıyor. Diplomasi nasıl işlenir? Diplomasiyi nasıl ön plana çıkarabiliriz? Bu senenin konusu buydu. Birçok bölgesel paneller oluyor. Türk Devletleri Teşkilatı Paneli’ne ben de panelist olarak katıldım. Çok faydalı oturumlar oldu. Dünya nereye gidiyor? Neler yapılması lazım? Terör gibi her şey burada konuşuluyor. Biz eskiden sahada ve masada güçlü olmakla ilgili diplomasimizle övünüyorduk. Artık fikir olarak da diplomasinin merkezi haline geldik. Bunu Antalya başarıyor. Ayrıca BM’den sonra katılımcıların en çok ikili görüşme yaptığı yer haline geldi. Tüm dünyadaki temsilciler burada görüşebiliyorlar. Zaman baskısı olmadan görüşebiliyorlar. Çünkü otel bölgesi ve kongre merkezi aynı yerde. Sonuçta bir marka olduk ve Antalya’mıza da çok büyük katkı sağladık. Şu anda Antalya Havaalanı da genişliyor. Biz buraya bir de Devlet Konukevi yaptık. Çünkü birçok etkinlik oluyor ve dünya buraya akıyor. Türkiye’de üçüncü olarak Antalya’ya yapıldı. Recep Tayyip Erdoğan denince benim aklıma ilk gelen şey vefadır. Bunun bedelini çok ödese de herkese karşı çok vefalıdır. Kendilerinin desteği ile yaptık. Önce uçaktayken bana bir takıldı. 'Tabii hep Antalya’ya yapıyorsun' dedi. 'İstanbul’a neden hiç götürmüyorsun?' dedi. 'Efendim, bu kadar katılımcı yakın otellerde kalıyor, böyle bir ortamı İstanbul’da bulmak zor' dedim.

‘TERÖRLE MÜCADELEDE İŞ BİRLİĞİ YAPMAYA HAZIRIZ’

Moskova saldırısı karşısında hepimiz şok olduk. Videoyu görünce inanamadım. Estonya’da NATO toplantısındaydık. Herkes terör saldırısından etkilendi. Terörün her türlüsü kötüdür. Kim yapıyorsa, arkasında kim varsa terör kınanmalı ve mücadele edilmelidir. Terörle mücadelede kim olursa olsun mücadele etmek isteyen herkesle iş birliği yapmaya hazırız.

‘ALANYA-ANTALYA OTOYOLU EN GEÇ 2028’DE BİTMİŞ OLACAK’

Alanya-Antalya arası otoyolun ihalesi aralık ayında yapıldı. Daha önce de ihaleye çıkmıştı. Yap-işlet-devret modeliyle yapılıyor. O ihalelere giren firma olmadı. Covid’ten sonra inşaat maliyetleri çok arttı. Strateji Bütçe Başkanlığı, Ulaştırma Bakanlığı ve Karayolları güncellemeler yaptı. Hazine ve Maliye Bakanlığı devreye girdi. Son ihaleyi güçlü bir firma aldı. Proje yaklaşık 2 milyar doları bulacak bir proje. Şirkete 1 yıl kredi hazırlama süresi verildi. Ama şirket 1 yıl beklemek istemiyor. Hemen başlamak istiyor. 3 yıl içinde tamamlanacağı söylendi. Ama ben daha erken biteceğini düşünüyorum. 12 yıl yüklenici firma işletecek. Daha sonra devredecek. İnşallah en geç 2028’de bitmiş olacak. Tüm projelerde en kötü senaryo düşünülür. Devletin herhangi bir ödeme yapmasına gerek kalmadan 12 yıl geçecek diye düşünüyorum. Işıkta bekleme süresini kısaltacağız. Mevcut yolu genişleteceğiz. Dünyanın hiçbir yerinde Alanya-Antalya arası kadar ışık yok.

‘ALANYA-ANTALYA ARASI RAYLI SİSTEM YAPILABİLİR’

Alanya-Antalya arası raylı sistem yapılması mümkün. Mevcut yapılacak otoban güzergahında olabilir. Yol güzergahında rayların döşenebileceği bir yer yok. Kamulaştırma yapmak çok uzun sürer. Ancak havadan yapılabilir. Mevcut otoban güzergahında yapmak en kolayı ama onun da sahile bağlanması lazım.

‘GZP’NİN YAPILIŞ SÜRECİYLE İLGİLİ KİTAP YAZACAĞIM’

Gazipaşa-Alanya Havalimanı bize yakışmıyor. Çok küçük, ilkel. İlk başta bu havalimanı büyümez diye planlanmıştı ama büyüyeceğine inanıyorduk. Bürokrasiyi aşabilmemiz 7 sene sürdü. Gazipaşa- Alanya Havalimanı için çok mücadele ettik. İki kitap yazacağım. Birisi Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi sürecinde yaşadığım zorluklar. Diğeri de Gazipaşa-Alanya Havalimanı’nın yapılış süreci. Tam kitaplık bir süreçti. Trajikomik durumlar da yaşandı ama başardık. GZP’ye bir pist daha yapılır dersek gerçekçi olmaz. Kamulaştırmak çok zor. Yeni terminal binasını yüzde 50 büyüteceğiz. Şu anda 6 bin 400 metrekarelik bir alan var. Bunu 9 bine çıkaracağız. Butik ama güzel bir terminal haline getireceğiz.

‘ALANYA’YA TIP FAKÜLTESİ HASTANESİ KAZANDIRACAĞIZ’

Payallar Devlet Hastanesi, Tıp Fakültesi Hastanesi’ne dönüşemez. Çünkü orası bir devlet hastanesi olarak tasarlandı. Alanya’ya Tıp Fakültesi Hastanesi’ni Cikcilli’nin üstünde yapacağız. Üniversite için tahsis edilen bin 300, bin 400 dönüm arasında arazi var. Buraya hem spor alanları hem fakülte binaları hem rektörlük hem de Tıp Fakültesi Hastanesi'ni yapacağız. Diş Hekimliği Fakültesi Hastanesi de yapacağız. Alanyalı hemşerilerimiz hastaneler tamamlandıktan sonra Antalya’ya gitmek zorunda kalmayacaklar.

‘ALANYASPOR ALANYA’NIN MARKASIDIR’

Alanya halkının Alanyaspor’a sahip çıkması gerekiyor. Biz her zaman destek vermeye devam ediyoruz. Alanyaspor Alanya’nın markasıdır. Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek ile daha önce Oba Stadyumu'na ulaşım konusunu konuşmuştuk. Şehrin huzurlu olabilmesi için ulaşıma yatırım yapılması lazım.

‘CUMHUR İTTİFAKI OLARAK TABLO ÇOK İYİ’

Antalya halkı hizmet istiyor. Cumhur İttifakı olarak tablo çok iyi. Büyükşehir’in Alanya’ya 5 yılda bir hizmeti oldu mu? Ben bilmiyorum. Antalya halkı hizmet yapana oy verir. Hizmet etmeyeni de değiştirir. Anketlerde Hakan Tütüncü’nün önde olduğu gözüküyor. Son sözü vatandaş söyleyecek.

‘31 MART’TA İYİ BİR NETİCE ALACAĞIZ’

Alanya’da MHP’den Adem Murat Yücel tekrar aday oldu. Ve Adem Murat Yücel sadece MHP’nin adayı değil, Cumhur İttifakı’nın adayı. Dolayısıyla AK Parti’nin de adayı. Bütün adaylarımız için çalışıyoruz. İnşallah 31 Mart’ta başta Alanya olmak üzere iyi bir netice alacağız.

‘ADEM MURAT YÜCEL’İ YENİDEN BAŞKAN OLARAK GÖRMEK İSTİYORUZ’

Gördüğüm kadarıyla Alanya’da seçim çalışmalarında kavga, dövüş yok. Bu seçimde üzüldüğüm bir şey var. Fazla görsel kirlilik var. Sadece Alanya’da değil, tüm Antalya’da görsel kirlilik çok fazla. Bu rahatsız edici ve dikkat etmemiz lazım. Projelerde yarışalım ama kirlilikte yarışmamamız lazım. Kimse kimseyi de şikayet etmiyor. Çoğu da seçim kanunlarına aykırı bir şekilde sağa sola asılmış. Her partiden asılmış. İnşallah bir dahaki seçime dikkat edilir. Seçim çalışmalarında Alanya’da şu ana kadar çok olumsuz bir şey görmedim. Gerginlik görmedim. Seviyeli bir seçim süreci, Alanya’mıza yakışan bir tablo. En nihayetinde Alanya halkı karar verecek. Tabi bizim arzumuz tüm Alanyalı hemşehrilerimizin adayımız Adem Murat Yücel’e destek vermesi. 10 sene başkanlık yaptı. Artık tam ustalık dönemine giriyor. İnşallah 31 Mart’ta tekrar belediye başkanı olarak görmek istiyoruz." (Şerife ÇOBAN)