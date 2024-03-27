27 Mar 2024 - 22:16- Spor G:

Ali Koç'tan flaş 3 seçenek açıklaması! "Kötü, daha kötü, çok daha kötü"

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Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Sarı-lacivertlilerin ligden çekilme ihtimali hakkında konuştu.

Ali Koç'tan flaş 3 seçenek açıklaması! "Kötü, daha kötü, çok daha kötü" mask
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Fenerbahçeli gazeteci Lube Ayar, sarı-lacivertlilerin başkanı Ali Koç ile yaptığı konuşmanın detaylarını paylaştı. Ali Koç'un açıklamaları şu şekilde...

"SPONSORLARDAN ONAY ALDIK"

"Anormalliği normalleştirdiğimiz için bu noktaya kadar geldik. 2 Nisan'da kongre üyelerimizle tüm ihtimalleri istişare edeceğiz. Bütün sponsorlarımızla görüştük, yazılı onaylarını aldık, biz neredeysek onlar orada olacaklar."

"ÜÇ SEÇENEK VAR!" DİYEREK İHTİMALLERİ SIRALADI

"Kredilerimiz için bankalarla da görüşeceğiz. Önümüzde kötü, daha kötü ve en kötü olmak üzere üç seçenek var. Alt lige inmek, bir süre için futbol faaliyetlerine son vermek veya yurt dışında bir takım almak da ihtimal dahilinde.. Fakat bu kongrede netleşecek. Hangisini yapacağımızı şu anda kesin olarak söyleyemem. Fakat hiçbir şey olmamış gibi davranmayacağımızı garanti ediyorum."

"CEZA VERİRLERSE VEBALİNİ ÖDERLER!"

"Sakin olunsun deniyor. Biz son derece sakiniz. Yönetim kurulu üyelerimizle saatlerce konuştuktan sonra açıklama yaptım. O sözler ani bir kararla veya öfkeyle sarf edilmedi. Yüzlerce insan sahaya inmişken bizim futbolcularımıza ' kavga etmeselerdi' deniyor. Kadıköy'de saha ortasında sevindiler, kalecilerini havalara attılar, hiçbir olumsuzluk yaşanmadı. Ama bizim futbolcularımıza ' Trabzon'da saha ortasında sevinmeselerdi' dediler. Bu olayı dikkatle izleyen bir uzman, "dua edin, maskeli adama karşı futbolcularınız sert bir karşılık verdi de sonradan sahaya girenlerin cesareti kırıldı. Bize ceza veremezler. Verirlerse de vebalini öderler."

Kaynak: MYNET

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27 Mar 2024 - 22:16 - Spor

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