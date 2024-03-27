27 Mar 2024 - 22:09- Gündem G:

Emekli promosyon ödemeleri yarın hesaplara yatırılacak

ABONE OL Google News Sayfamız

Emeklilerin banka promosyon tutarlarında artışa gidildi. Kamu bankaları 8 bin ile 12 bin lira arasında değişen tutarlarda promosyon ödeyecek. Promosyon ödemeleri ise yarın başlayacak.

Emekli promosyon ödemeleri yarın hesaplara yatırılacak mask
ABONE OL Google News Sayfamız

Kamu bankalarının emekli promosyonları artırdıktan sonra emeklilere bankalara akın etti, başvuru rekoru kırıldı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, promosyon ödemelerinin 28 Mart'ta yapılacağını açıkladı. Kamu bankalarının ardından özel bankaların da promosyon miktarlarında zam yapması bekleniyor.

BAŞVURULARDA REKOR

Promosyon başvurularının ilk gününde Ziraat Bankası'na 446 bin başvuru gerçekleştirilirken Vakıfbank ve Halkbank'a da toplam 100 bin kişi başvurdu.

BAZI EMEKLİLER ALTYAPI SORUNUYLA KARŞILAŞTI

Emeklilerin, promosyon başvurusunda bankaların altyapı sorunuyla karşılaştığı görüldü. Kamu bankasının web sitesinde mobil şubeden emekli maaşının taşınabildiğini belirtilirken, mobil şubeye girildiğinde ise gerçek şubeye başvurulması gerektiği söyleniyor.

ÖDEMELER YARIN HESAPLARA YATACAK

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, promosyon ödeme tarihleriyle ilgili bilgi vererek, ödemelerinin 28 Mart Perşembe günü itibarıyla hesaplara yatırılacağını açıkladı.

ERDOĞAN DUYURMUŞTU, 8 İLA 12 BİN TL YATACAK!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan katıldığı mitingde, "Kamu bankalarımız bu yılki promosyon ödemesi miktarlarını alınan aylığa göre 8 bin lira ile 12 bin lira arasında belirledi. Diğer bankaların da bu rakamların altında kalmayacak şekilde promosyon ödemeleri yapacağına inanıyorum." demişti.

Kaynak: MYNET

# Emekli, promosyon, Mart, çalışma, Sosyal, ilgili, etti, kişi, günü

27 Mar 2024 - 22:09 - Gündem

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Yeni Alanya Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Yeni Alanya Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Seri İlan sayfası için buraya tıklayın.

'Maymun dönmesi' hakaretine hapis cezası verildi mask
'Maymun dönmesi' hakaretine hapis cezası verildi
Korkunç olay! Kavga ettiği ağabeyini boğazından bıçakladı mask
Korkunç olay! Kavga ettiği ağabeyini boğazından bıçakladı
İçme suyu hat çalışmasında göçük: 3 işçi öldü mask
İçme suyu hat çalışmasında göçük: 3 işçi öldü
Antalya'da kanlı kavga! Kıraathanede silahlı çatışma: 7 yaralı mask
Antalya'da kanlı kavga! Kıraathanede silahlı çatışma: 7 yaralı
Korkunç kaza! Yolcu otobüsü tıra çarptı: 17 yaralı mask
Korkunç kaza! Yolcu otobüsü tıra çarptı: 17 yaralı
Kadıpaşa Muhtar adayı Aypak destek istedi mask
Kadıpaşa Muhtar adayı Aypak destek istedi
  1. DE
  2. EN
  3. RU
  4. Dim Radyo
  5. Dim Tv

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL
Çorum Haber