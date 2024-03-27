Emekli promosyon ödemeleri yarın hesaplara yatırılacak

Kamu bankalarının emekli promosyonları artırdıktan sonra emeklilere bankalara akın etti, başvuru rekoru kırıldı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, promosyon ödemelerinin 28 Mart'ta yapılacağını açıkladı. Kamu bankalarının ardından özel bankaların da promosyon miktarlarında zam yapması bekleniyor.

BAŞVURULARDA REKOR

Promosyon başvurularının ilk gününde Ziraat Bankası'na 446 bin başvuru gerçekleştirilirken Vakıfbank ve Halkbank'a da toplam 100 bin kişi başvurdu.

BAZI EMEKLİLER ALTYAPI SORUNUYLA KARŞILAŞTI

Emeklilerin, promosyon başvurusunda bankaların altyapı sorunuyla karşılaştığı görüldü. Kamu bankasının web sitesinde mobil şubeden emekli maaşının taşınabildiğini belirtilirken, mobil şubeye girildiğinde ise gerçek şubeye başvurulması gerektiği söyleniyor.

ÖDEMELER YARIN HESAPLARA YATACAK

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, promosyon ödeme tarihleriyle ilgili bilgi vererek, ödemelerinin 28 Mart Perşembe günü itibarıyla hesaplara yatırılacağını açıkladı.

ERDOĞAN DUYURMUŞTU, 8 İLA 12 BİN TL YATACAK!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan katıldığı mitingde, "Kamu bankalarımız bu yılki promosyon ödemesi miktarlarını alınan aylığa göre 8 bin lira ile 12 bin lira arasında belirledi. Diğer bankaların da bu rakamların altında kalmayacak şekilde promosyon ödemeleri yapacağına inanıyorum." demişti.

Kaynak: MYNET