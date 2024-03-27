- Asayiş

İki çocuk 4 aracın yanmasına neden oldu

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İstanbul Beyoğlu'nda terk edilmiş minibüsün içinde sigara içen küçük yaştaki çocukların söndürmeden bıraktığı sigara 4 aracın yanmasına neden oldu.

İki çocuk 4 aracın yanmasına neden oldu mask
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Boş bir araziye terk edilmiş olduğu öğrenilen minibüste sigara içen küçük yaştaki iki çocuk, yanar haldeki izmariti aracın içine attı. Bir süre sonra minibüsten duman çıkması üzerine yangını fark eden çocuklar, ayaklarıyla alevleri söndürmeye çalıştı. Yangını söndüremeyen çocuklar olay yerinden kaçarken, dumanı görenler kendi çabalarıyla yangına müdahale etmeye çalıştı. Vatandaşların tüm çabalarına rağmen yangın kısa sürede büyüyüp minibüsün yanında bulunan 3 otomobile sıçradı.

4 ARAÇ ZARAR GÖRDÜ

Vatandaşların haber vermesiyle olay yerine gelen otomobil sürücüsü, alevler içindeki aracını olay yerinden uzaklaştırmak için direksiyona geçti. Yanan otomobile binen sürücü, otomobili olay yerinden uzaklaştırarak komşularının yardımıyla yangını söndürdü.  Araçları tamamen saran alevler, itfaiye ekiplerinin çalışması sonucu kontrol altına alındı. Yangın sonucu, iki otomobil kısmen zarar görürken, minibüs ile yanındaki otomobil kullanılamaz hale geldi.

Kaynak: DHA

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27 Mar 2024 - 21:51 - Asayiş

Mahreç  Haber Merkezi

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