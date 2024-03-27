Başkan Yücel'den Okurcalar'a müjde

Cumhur İttifakı Alanya Belediye Başkan Adayı Adem Murat Yücel, Okurcalar Kapalı Pazar Alanında düzenlenen mahalle halkı ile iftar programında bir araya geldi. Programa; AK Parti MKYK Üyesi Kuddusi Müftüoğlu, Kültür ve Turizm Bakan Danışmanı Hayri Çavuşoğlu, AK Parti Alanya İlçe Başkan Vekili Alaaddin Işık, MHP Alanya İlçe Başkanı Mustafa Sünbül, Anadolu Birlik Partisi İlçe Başkanı Şükrü Güneri, Demokrat Parti İlçe Başkanı Hilmi Lök, bölge muhtarları, Cumhur İttifakı Belediye Meclis Üyesi Adayları ve binlerce vatandaş katıldı.

Alana alkışlarla gelen Başkan Yücel, mahalle gençlerinin yaktığı onlarca meşale ve sloganlar eşliğinde Okurcalar halkı ile kucaklaştı. Alanı dolduran Okurcalarlı vatandaşlarla tek tek selamlaşan Başkan Yücel iftarını da vatandaşlarla birlikte yaptı. Pazar alanını hınca hınç dolduran kalabalığa seslenen Başkan Yücel, “Batı bölgemizin en gözde mahallelerinden biri olan Okurcalar’a en iyi şekilde hizmet etmek için çalıştık.” dedi.

BAŞKAN YÜCEL’DEN OKURCALAR’A SPOR KOMPLEKSİ MÜJDESİ

Başkan Yücel konuşmasında mahalleye yapılan hizmetlerden bahsederek, “Üretken Belediyecilik anlayışımızla Okurcalar’ımızda Alaiye Su Üretim Tesisimizi kurduk. Bir Alanya markası, Alanya’mızın bir değeri olan Alaiye Su ile vatandaşlarımızı hem ucuz, hem sağlıklı ve hem de kaliteli içme su ile buluşturduk. Piyasada en ucuz damacana su 80-90 lira iken bizim belediyemizin ürettiği Alaiye su sadece 35 lira. Aynı zamanda Okurcalar Mahallemize büyüklerimiz için bir huzur evi kazandırıyoruz. Okurcalar Mahallemize bir müjde daha vermek istiyorum. Alara Çayı kenarında 30 dönümlük alanda spor kompleksi projemizi hayata geçiriyoruz. Çalışmalarına başladık. Güreş eğitim alanı, spor sahaları, tenis kortları ve tribünün yer alacağı tesisimiz, Okurcalar Mahallemiz başta olmak üzere çevre mahallelerimize hizmet verecek. Şimdiden Okurcalar’ımıza ve Alanya’mıza hayırlı olmasını diliyorum.” dedi.

BAŞKAN YÜCEL: CUMHUR İTTİFAKI’NI ZAFERLE TAÇLANDIRACAĞIZ

Başkan Yücel, “Alanya’mıza hizmetin dahası var diyerek çıktığımız yolda, hiç bitmeyen çalışma azmimizle, Alanya sevdamızla bir 5 yıl daha Alanya’mız için Cumhur İttifakı adayı olarak hem kendimize hem de Antalya Büyükşehir Adayımız Sayın Hakan Tütüncü’ye desteklerinizi istiyorum.

Cumhur İttifakı’yla Alanya’da ve Antalya’da hizmet birlikteliği, bir güç birliği yakalayarak, ayrımız gayrımız olmadan Alanya’yı dünyada örnek gösterilen bir kent yapmak için çalışacağız. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan ve Liderimiz Sayın Devlet Bahçeli Alanya’nın yanında. Bu birliktelik Alanya’ya güç katacak, önünü açacaktır. Bu birliktelikten kazanan Alanya olacak, Okurcalar olacak, batı bölgemiz olacak. İşi ehline bırakmak için, kaliteli hizmet için, yatırımların devamı için, ülkemizin bekası ve istikrarı için Cumhur İttifakı’nı Antalya’da ve Alanya’da zaferle taçlandıracağız.” diye konuştu.

BAŞKAN YÜCEL: YAYLALARIMIZI; ULAŞIM, SAĞLIK GİBİ KONULARDA HUZUR VE RAHATA KAVUŞTURDUK

Merkez ve beldelerde olduğu gibi yaylalarda da vatandaşları yalnız bırakmadıklarını belirten Başkan Yücel, “Bizim sorumluluk alanımızda olmamasına rağmen batı bölgemizdeki 23 yaylanın su sorununu çözdük. Her yaylada sondaj çalışmaları yaparak, yayla halkımıza suyu getirdik. Biz hiç bir zaman bu bizim işimiz değil diyerek bahane üretmedik, üretmeyeceğiz. Aynı şekilde bölgedeki 23 yaylaya hizmet edecek Eğrigöl Sağlık Ocağı’nı da geçtiğimiz yaz hizmete açtık. Yayla yollarımızı da asfaltla buluşturduk ve ulaşım ile sağlıkta yaylalarımızı huzura, konfora kavuşturduk. İnşallah önümüzdeki dönem hep birlikte Eğrigöl Cami’sini de yapacak ve vatandaşlarımızın kullanımına sunacağız.” dedi.

IŞIK: ALANYA’DA ADEM MURAT YÜCEL, ANTALYA’DA HAKAN TÜTÜNCÜ

Mahalle Muhtarı Şakir Azak, “Bu coşkulu kalabalık ile sizleri ağırlamaktan büyük mutluluk duyuyoruz.” derken; AK Parti Alanya İlçe Başkan Vekili Alaaddin Işık, “Önümüzdeki Pazar yerel seçimlere gireceğiz. Bu seçimler Alanya’mız ve Antalya’mız için hayati önem taşıyor. İki tane genç, dinamik, çalışkan ve başarılı belediye başkan adayımız var. İnşallah Alanya’da Adem Başkan, Antalya’da Hakan Tütüncü ile zafer kazanacağız. Merkezi yönetim, Büyükşehir ve Alanya Belediyesi olarak kentimize hizmetlerimiz artarak devam edecek.” diye konuştu.

SÜNBÜL: HEP BİRLİKTE BAŞARACAĞIZ

MHP Alanya İlçe Başkanı Mustafa Sünbül ise konuşmasında, “Adem Başkan’ı hepiniz çok iyi tanıyorsunuz. On yıldır başarıyla Alanya Belediye Başkanlığımızı yapmaktadır. 84 yayla ve 102 mahallemizde hizmeti vatandaşın ayağına götürdü ve götürmeye devam edecektir. Yaklaşık 20 yıldır Alanya Kalesi’nde bulunan üç hilalli sancağı 31 Mart akşamı hep birlikte tekrar asacağız. Bir de 3 dönem Kepez Belediye Başkanlığı yapan hizmeti vatandaşın ayağına götüren Büyükşehir Belediye Başkan Adayımız Hakan Tütüncü var. Kaş’tan Gazipaşa‘ya kadar hizmeti hepimizin ayağına getireceğine inanıyorum. Onun için diyoruz ki; Alanya’da Adem Murat Yücel, Antalya’da Hakan Tütüncü. iİnşallah hep birlikte başaracağız.” ifadelerini kullandı.

Vatandaşlar Başkan Yücel’e bugüne kadar bölgeye yaptığı hizmetler ve kendilerini hiç bir gün yalnız bırakmadığı için teşekkür ederken, meşaleler ve büyük bir destekle uğurladılar.

Kaynak: Haber Merkezi