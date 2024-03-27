Alacakaranlık'ın Edward'ı baba oldu

Daha önce "Harry Potter ve Ateş Kadehi", "Alacakaranlık" serisi ve "Batman" gibi filmlerde rol alan Robert Pattinson, 2018 yılında bu yana şarkıcı Suki Waterhouse ile aşk yaşıyordu.

HAMİLELİĞİNİ BÖYLE DUYURDU

Birlikteliklerini gözlerden uzak yaşamayı tercih eden ünlü çiftten Suki Waterhouse, geçtiğimiz kasım ayında Corona Başkent Festivali'nde bebek beklediğini açıklamıştı.

Robert Pattinson ile Suki Waterhouse çiftinin ilk çocuklarını kucaklarına aldığı ortaya çıktı.

Los Angeles'ta bebekleriyle yürüyüşe çıkan ünlü çift, henüz bebeğin adı ve cinsiyetiyle ilgili bir açıklama ya da paylaşım yapmadı.

"İKİSİ DE EVLENMEK İSTİYOR"

Öte yandan birkaç ay önce nişanlandıkları iddialarıyla gündeme gelen çiftle ilgili People'a konuşan bir kaynak, "İkisi de evlenmek istiyor. Bu onlar için önemli" demişti.

Kaynak, Pattinson'ın baba olmak için sabırsızlandığını ve çok şanslı hissettiğini de eklemişti.

Suki Waterhouse, daha önce kendisinden 17 yaş büyük olan ünlü oyuncu Bradley Cooper ile Mart 2013’ten Mart 2015’e kadar iki yıl boyunca birlikte olmuştu.

Robert Pattinson da Alacakaranlık'taki rol arkadaşı Kristen Stewart ile dört yıllık ilişkisini 2013'te bitirmişti.

Kaynak: NTV