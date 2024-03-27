İbrahim Çelikkol 'Gaddar' kadrosunda

NOW TV'de yayınlanan ve başrollerini Çağatay Ulusoy, Sümeyye Aydoğan, Onur Saylak ile Erdal Özyağcılar'ın paylaştığı Gaddar dizisinin kadrosu genişliyor. Diziye son olarak başarılı oyuncu İbrahim Çelikkol katıldı.
KORKUT GELİYOR
Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre, Çelikkol, Gaddar'da yeraltı dünyasında acımasızlığıyla nam salmış Zakkum Kardeşler'in büyük ağabeyi Korkut'u canlandıracak. Yüzü asla gülmeyen ama kardeşlerine ölümüne bağlı Korkut karakterinin dizideki dengeleri değiştirecek.
GADDAR'IN KONUSU NE?
Uzun süren askerlik görevinden evine gelen Dağhan'ın (Çağatay Ulusoy) hayatı artık bıraktığı gibi değildir. Sevdiği kız Aydan (Sümeyye Aydoğan) ona haber vermeden çekmiş gitmiş, kardeşi Rüzgar ( Fatih Berk Şahin) ise karanlık bir dünyanın içine düşmüştür. Dağhan'ın bir anda tepetaklak olan hayatının içinde gaddara dönüşüm hikayesini konu alıyor.
Kaynak: SONDAKİKA
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.