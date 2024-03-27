En ilginç ayrılık vakası! Uykusundan uyanan genç kadın banyoda hayatının şokunu yaşadı

Reddit'te isimsiz olarak paylaşılan bir anı okuyan herkesi şaşırttı. Tesisatçı olan sevgilisi ayrılık sonrasında genç kadının evindeki tuvaleti sökerek götürdü. Uyandıktan sonra banyoda gördüğü manzara karşısında genç kadın şok olduğunu söyledi.

'TUVALETİMİ ÇALDI'

Yaptığı paylaşımında genç kadın, "Erkek arkadaşımdan dün ayrıldım. O eşyalarını toplarken uyuyakaldım ve o benim tuvaletimi çaldı. Kendisi lisanslı bir tesisatçı olduğundan ne yaptığını biliyordu. Yalan söylemeyeceğim. Ben de buna gülüyordum. Her ayrılık giderek daha ilginç hale geliyor." dedi.

Kullanıcıların bir kısmı bu anıyı komik bulurken bir kısmı ise tuvaleti çıkartırken gürültüye nasıl uyanmadığına şaşırdığını anlayamadığını söyledi.

Kaynak: Haber Merkezi