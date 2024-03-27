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Yeni Epstein skandalı: Ünlü rapçinin evine baskın düzenlendi

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ABD'de çocuklara yönelik yaptığı cinsel istismar skandallarıyla uzun süre gündemde olan Jeffrey Epstein skandalına bir yenisi eklendi. ABD'li prodüktör ve rapçi Diddy insan kaçakçılığı, fuhuş, çocukları cinsel birlikteliğe zorlamak, saldırı, cinsel taciz, izinsiz kayda alınan pornografik görüntüler, silah kaçakçılığı gibi iddialarıyla evine baskın düzenlendi.

Yeni Epstein skandalı: Ünlü rapçinin evine baskın düzenlendi mask
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25 Mart tarihinde, Amerikalı prodüktör ve rapçi Diddy’nin Miami, Beverly Hills ve New York’taki evlerine eş zamanlı bir baskın düzenlendi. Diddy'nin çalışma arkadaşlarından çarpıcı iddialar gündeme bomba gibi düştü. 

JUSTİN BİEBER DA MI SANTAJ KURBANI OLDU?


Ünlü rapçi Diddy’nin, pek çok ünlü sanatçıyı da çocuk yaşta taciz ettiği iddia edildi. Bu isimlerin arasında en çok Justin Bieber ve Usher ismi ön plana çıkarken, Diddy’nin bu isimleri taciz ettiği, şantaj yaptığı ve tehdit ettiği iddia ediliyor.  

YATAK ODASINDA OYUNCAK DETAYI DİKKAT ÇEKTİ


Pek çok suçlamayla gündeme gelen Diddy’nin ABD’deki evlerine İç Güvenlik kuvvetleri tarafından baskın düzenlendi. Miami, Beverly Hills, New York’taki evlere yapılan baskın sırasında Diddy evlerde bulunmuyordu.  Düzenlenen baskında Diddy’nin iki oğlu King Combs ve Justin Combs gözaltına alındı. Ancak daha sonrasında serbest bırakıldı.  Diddy’nin ise özel jetiyle Bermuda’ya iniş yaptığı ve kaçtığı tespit edildi.  Yapılan baskının sosyal medyaya düşen görüntülerinde Diddy’nin yatak odasında oyuncaklar olduğu görüldü.  Söz konusu seks ticareti ağında, pek çok politikacı ve ünlü ismin yer aldığı da iddia edildi.  Birlikte fotoğrafları olan Prens Harry de sayılan isimler arasında yer alıyor.  

Kaynak: Haber Merkezi

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27 Mar 2024 - 20:48 - Dünya

Mahreç  Haber Merkezi

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