Alanya'da Şahin'e desteklerini açıkladılar

Alanya'nın her köşesinde olduğu gibi Cumhuriyet Mahallesi'nde de meşaleler, alkışlar, sevgi gösterileri ve tezahüratlarla karşılanan İYİ Parti Alanya Belediye Başkan Adayı Mehmet Şahin, 'Kentsel dönüşüm mağduru' olduklarını söyleyen mahalle sakinlerini tek tek dinledi.

Cumhuriyet Mahallesi Muhtarı Musa Akın, açılış konuşmasında "Mehmet başkanıma teşekkür ederim. Allah razı olsun" dedi. Bir vatandaş "İnşallah kazanırsınız. Temennimiz bu. Bizim istediğimiz kentsel dönüşümden önce mahallenin altyapısının yapılması" dedi.Bir başka Cumhuriyet Mahallesi sakini ise "Yukarıda birileri karar verip geldiler. Mahalleye çöktüler" şeklinde konuştu.



MEHMET ŞAHİN: BİZ ADALETLİ OLACAĞIZ

Çok sayıda vatandaşın mağduriyetlerini dinleyen Şahin, "Belki bir evi olan var, onu nasıl ele geçiririm diyorlar. Birileri onun peşinde. Üzülüyorum yani gerçekten. Şimdi sizden duyduklarım gerçekten çok üzücü. Ben bu kadarını duymamıştım. Şuna emin olun, biz adaletli olacağız. Adaletli olacağız. Adaletli olacağız. Yarın bize de lazım olacak adalet, onlara da lazım olacak, bakın, görün" şeklinde konuştu. Cumhuriyet Mahallesi sakinlerine güvence veren Şahin, "En Büyük Başkan Bizim Başkan" sloganları eşliğinde ayakta alkışlandı.



ŞAHİN'DEN CUMHURİYET MAHALLESİ'NE TEŞEKKÜR

Şahin, Cumhuriyet buluşmasına ilişkin sosyal medya mesajında "Mahalle buluşmalarımız kapsamında Alanya İlçe Başkanımız ve ekip arkadaşlarımız ile birlikte Cumhuriyet Mahallemizde mahalle sakinlerimiz ile bir araya geldik. Halkımızın sorunlarını dinleme ve projelerimizi paylaşma fırsatı bulduğumuz etkinlikte, mahalle sakinlerimiz ile samimi sohbetler gerçekleştirdik. Vatandaşlarımızın dilek ve önerilerini de alma fırsatı bulduğumuz toplantımızda, misafirperverlikleri ve destekleri için mahalle muhtarımız Musa Akın ve tüm mahalle sakinlerimize teşekkür ederim. Rabbim birlik ve beraberliğimizi bozmasın inşAllah. Her Şey Alanya’mız İçin" dedi.

MEHMET ŞAHİN'E ÜST ÜSTE DESTEK ZİYARETLERİ

Şahin'e merkez seçim ofisinde üst üste destek ziyaretleri de vardı.

Vatandaşların desteklerinin yanı sıra CHP'nin sevilen isimlerinden olan genç iş insanı Gürkan Yılmaz ve çok sayıda CHP'li genç arkadaşı, Şahin'in seçim ofisine yaptıkları coşkulu ziyaretle desteklerini açıkladılar.

Ardından Alanya'nın Çamlıca Mahallesi sakinlerinden oluşan kalabalık bir grup, "Değişimin Öncüsü Mehmet Şahin'in Arkasındayız" yazılı pankartlarla Şahin'in seçim ofisine geldiler.

Şahin, bu desteğe ilişkin "Merkez seçim ofisimize coşkulu bir kalabalık ile gelerek desteklerini esirgemeyen Çamlıca Mahallemizden dostlarımıza çok teşekkür ederiz. 'Her Şey Alanya’mız İçin' söylemi ile çıktığımız bu kutsal hizmet yolunda seçim ofislerimize gelerek bizlerden desteğini esirgemeyen tüm dostlarıma teşekkür ederim. Rabbim, gerçekleştiremeyeceğimiz sözleri verdirmesin, birlik ve beraberliğimizi bozmasın inşAllah" dedi.

ŞAHİN: ESNAFIMIZIN ÖNÜNÜ KESMEYECEĞİZ, AÇACAĞIZ

Esnaf ziyaretlerini de sürdüren Şahin, Atatürk Caddesi’nde faaliyet gösteren esnafları ziyaretinde büyük ilgiyle karşılandı. İş yerlerinde esnaf ve alışveriş yapan vatandaşlarla sohbet eden Şahin'e çok sayıda sorun ve talep iletildi.

Bir esnafın Şahin'i "Bizim başkanımız oldu zaten, bitti. Hayırlı uğurlu olsun" diyerek karşılaması dikkat çekti. Şahin, "Sağ olun, Allah'ın izniyle" dedi.

Cadde üzerinde Şahin'i görerek duran bir minibüs şoförü ise "Alanya'yı iyi yönet başkanım" dedi.

Şahin, turistin dışarıda para harcadığı saatlerde restoran ve kafelerin kapatılmasından şikayetçi olan bir esnafa "Hiç endişeniz olmasın. Restoranlar, kafeler, ses yalıtımını yaparak sabaha kadar açık olabilecek. Biz esnafımızın önünü kesmeyeceğiz, açacağız" dedi.

Bir gencin Şahin'e "Seninle beraberiz, merak etme" demesinin ardından bir kadın "Seçimden sonra parti rozetimi çıkarıp Alanya'ya hizmet rozetimi takacağım dediniz. Bu sözünüz çok hoşuma gitti. Yanınızdayız" dedi.

VATANDAŞ: CHP'LİYİM AMA OYUM SENİN MEHMET ABİ

Cadde üzerinde Şahin'le selamlaşan bir vatandaş da "Oyum senin net, erkek sözü, yani laf değil. CHP'liyim, köküm CHP'li ama oyum senin Mehmet Abi" diye konuştu.

Şahin'in cadde üzerinde vatandaşlarla sohbeti sırasında karşı kaldırımdan "Mehmet Başkanım nasılsın?" diye seslenen çocuklar da dikkat çekti. Şahin, "Vay aslanlar, iyiyim, siz nasılsınız?" dedi ve çocukların isteği üzerine birlikte fotoğraf çektirdi.

ŞAHİN'DEN ALANYA ESNAFINA TEŞEKKÜR

Şahin, ziyaretlerine ilişkin sosyal medya mesajında "Alanya İlçe Başkanımız ve ekip arkadaşlarımız ile birlikte Atatürk Caddesi’nde faaliyet gösteren esnaflarımızı ziyaret ederek, esnaf dostlarımız ve alışveriş yapan vatandaşlarımız ile sohbet ettik. Ekonomimizin can damarı olan esnaflarımızın her zaman olduğu gibi bundan sonra da yanlarında olmaya devam edeceğiz. Gösterdikleri ilgi ve alaka için tüm esnaf dostlarımıza teşekkür ederiz. Rabbim esnaflarımıza helalinden bol kazançlar nasip etsin; birlik ve beraberliğimizi bozmasın inşAllah. Her Şey Alanya’mız İçin" dedi.

ŞAHİN İŞ DÜNYASININ TALEPLERİNİ ALDI

Şahin ve ekibi, Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Alanya Şubesi'ni de ziyaret etti.

MÜSİAD Alanya Şube Başkanı Mustafa Durusoy, yönetim kurulu üyeleri ve iş insanları tarafından karşılanan Şahin, iş dünyasının sorun ve taleplerini dinledi. Şahin, Alanya'da acil yapılması gerekenlerin de masaya yatırıldığı buluşmaya ilişkin mesajında "Ekip arkadaşlarımla birlikte MÜSİAD Alanya Şubesi'ni ziyaret ettik.

Alanyamızın ve iş dünyamızın çözüm bekleyen sorunları ile ilgili dostlarımızın dilek ve görüşlerini aldık. Misafirperverlikleri için MÜSİAD Alanya Şube Başkanımız Sayın Mustafa Durusoy ve yönetimi ile tüm iş insanı dostlarımıza teşekkür ederim. Rabbim, birlik ve beraberliğimizi bozmasın inşAllah. Her Şey Alanya’mız İçin" dedi.

ŞEHİDİMİZ COŞKUN NAZİLLİ'Yİ UNUTMADI

Şahin, Alanyalı kahraman şehidimiz Coşkun Nazilli'nin ebediyete intikalinin yıldönümünde bir mesaj yayınladı. Şahin, mesajında "Sene-i devriyesinde şehidimiz, canımız, kardeşimiz Coşkun Nazilli’yi ve bu vesile ile vatanımız uğruna şehadet şerbetini içen tüm şehitlerimizi rahmet ve minnetle yad ediyorum. Ruhları şad olsun" dedi.

Kaynak: Haber Merkezi