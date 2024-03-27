Kara yolunda çığ felaketi! Yol kapandı

Yüksekova ilçesine 30 kilometre uzaklıktaki Dağlıca kara yolu üzerinde bulunan Kamışlı köyü Yeşildere mezrası mevkisine sabah saatlerinde çığ düştü. Çığ nedeniyle ulaşıma kapanan yolun açılması için İl Özel İdaresi Yüksekova Şantiye Şefliği ve Karayolları ekipleri çalışma başlattı.
YOLU AÇMAK İÇİN ÇALIŞMA SÜRÜYOR
Ekipler, dağdan kopan tonlarca ağırlığındaki kar kütlesini temizleyip, kara yolunu yeniden ulaşıma açmak için çalışmalarını sürdürüyor.
Kaynak: DHA
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.