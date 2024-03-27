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Kara yolunda çığ felaketi! Yol kapandı

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Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde Dağlıca kara yoluna çığ düştü. Ekipler, kapanan yolu yeniden ulaşıma açmak için çalışma başlattı.

Kara yolunda çığ felaketi! Yol kapandı mask
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Yüksekova ilçesine 30 kilometre uzaklıktaki Dağlıca kara yolu üzerinde bulunan Kamışlı köyü Yeşildere mezrası mevkisine sabah saatlerinde çığ düştü. Çığ nedeniyle ulaşıma kapanan yolun açılması için İl Özel İdaresi Yüksekova Şantiye Şefliği ve Karayolları ekipleri çalışma başlattı.

YOLU AÇMAK İÇİN ÇALIŞMA SÜRÜYOR

Ekipler, dağdan kopan tonlarca ağırlığındaki kar kütlesini temizleyip, kara yolunu yeniden ulaşıma açmak için çalışmalarını sürdürüyor.

Kaynak: DHA
# çalışma

27 Mar 2024 - 20:10 - Gündem

Mahreç  Haber Merkezi

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