ABD Jeolojik Araştırma Merkezi (USGS) tarafından yapılan son dakika açıklamasına göre Pasifik'teki ada ülkelerinden Vanuatu'da 6,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

ABD Jeolojik Araştırma Merkezi (USGS), Vanuatu'daki depremin 10 kilometre derinlikte kaydedildiğini belirtti. Depremde herhangi bir can ve mal kaybı yaşanmadı.

Kaynak: Haber Merkezi