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6,4 büyüklüğünde deprem!

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ABD Jeolojik Araştırma Merkezi (USGS) tarafından paylaşılan son verilere göre ada ülkelerinden Vanuatu'da 6,4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

6,4 büyüklüğünde deprem! mask
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ABD Jeolojik Araştırma Merkezi (USGS) tarafından yapılan son dakika açıklamasına göre  Pasifik'teki ada ülkelerinden Vanuatu'da 6,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. 

ABD Jeolojik Araştırma Merkezi (USGS), Vanuatu'daki depremin 10 kilometre derinlikte kaydedildiğini belirtti. Depremde herhangi bir can ve mal kaybı yaşanmadı. 

Kaynak: Haber Merkezi
# Bir, Son

27 Mar 2024 - 19:51 - Dünya

Mahreç  Haber Merkezi

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