27 Mar 2024 - 19:47- Magazin G:

Oyuncu Murat Ünalmış ile Murat Kurum arasında kriz büyüdü! Yorumlara çıldırdı

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Oyuncu Murat Ünalmış, Murat Kurum'un kapısına bırakılan broşürleri çöpe atmıştı. Murat Ünalmış, gelen bir yoruma sessiz kalmadı

Oyuncu Murat Ünalmış ile Murat Kurum arasında kriz büyüdü! Yorumlara çıldırdı mask
Oyuncu Murat Ünalmış ile Murat Kurum arasında kriz büyüdü! Yorumlara çıldırdı
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Bir Zamanlar Çukurova'nın Demir'i olarak büyük bir hayran kitlesine sahip olan Murat Ünalmış son paylaşımıyla gündemde. Murat Ünalmış yerel seçimler öncesi kapısına bırakılan Murat Kurum broşürlerini çöpe etti.

Murat Ünalmış tepkisini ”Pislikleri yetmedi bir de bahçe kapısına çöplerini asmışlar” diyerek gösterdi. Bu sözler tepki çekti bir takipçi ise "İş istiyor diye yorumladım" deyince ünlü oyuncu patladı.

"ÇEVREYE VERDİKLERİ KİRLİLİK YETMEZMİŞ GİBİ..."

"Herkesi kendin gibi sandın herhalde. Hayatımda taraf farketmeksizin kimseye yaltaklanmadım, kimseden bir çıkar gözetmedim çok şükür" diyen Murat Ünalmış devamında şunları söyledi:

"Bugüne kadar yaptığım işleri de birileri bana lütfetmedi. Kendi yeteneğimle ve çalışmamla yaptım. Siyasi olarak hiçbir partiyi desteklemediğimi beni tanıyanlar çok iyi bilir. Türkiye’de siyasi ve ahlaki çöküş olduğunu düşünüyorum evet. Bunu söyleyen ne ilk kişiyim ne de sonuncusu olacağım. Çevreye verdikleri kirlilik yetmezmiş gibi bir de kapımıza hediye adı altında bıraktıkları şeyi çöpe attığım tepki videosunu siyasi bir yere çekmeye çalışanlara da acıyorum"

Kaynak: MYNET

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27 Mar 2024 - 19:47 - Magazin

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