Küçük kız çocuklarıyla TikTok yayını yapan şahış hakkında flaş gelişme!

Tokat Erbaa'da yaşayan ve TikTok hesabından küçük kız çocuklarıyla yayın yapması sonrasında tepki çeken Fuat Akbulut hakkında yeni bir gelişme ortaya çıktı. Tokat Cumhuriyet Başsavcısı talebiyle gözaltına alınmış ve Akbulut'un el konulan dijital materyallerinde de inceleme başlatılmıştı.
YENİ GELİŞME
tv100.com'un haberine göre evinden yeniden alınan Akbulut için gözlem talebi uygulandı. Akbulut, Tokat Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi'nde gözlem altına alındı. Davaya Tokat Barosu dahil oldu ve avukat görevlendirdi.
Kaynak: TV100
Yorum yazarak Yeni Alanya Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Yeni Alanya Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Yeni Alanya Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Yeni Alanya Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.