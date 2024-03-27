Küçük kız çocuklarıyla TikTok yayını yapan şahış hakkında flaş gelişme!

Tokat Erbaa'da yaşayan ve TikTok hesabından küçük kız çocuklarıyla yayın yapması sonrasında tepki çeken Fuat Akbulut hakkında yeni bir gelişme ortaya çıktı. Tokat Cumhuriyet Başsavcısı talebiyle gözaltına alınmış ve Akbulut'un el konulan dijital materyallerinde de inceleme başlatılmıştı.

YENİ GELİŞME

tv100.com'un haberine göre evinden yeniden alınan Akbulut için gözlem talebi uygulandı. Akbulut, Tokat Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi'nde gözlem altına alındı. Davaya Tokat Barosu dahil oldu ve avukat görevlendirdi.

Kaynak: TV100