Yangından sonra sır çözüldü! Elleri bağlı ceset çıktı

Bahçelievler'de Kocasinan Merkez Mahallesinde saat 10.00 sıralarında bir hurda deposu olarak kullanılan iş yerinde meydana geldi.
İş yerinden dumanların çıktığını gören çevredekiler itfaiyeye haber verdi.
Olay yerine gelen itfaiye ekipleri iş yerinde çıkan yangını söndürdü.
İçeride inceleme yapan ekipler ancak bir kişinin cesedini fark etti.
Elleri arkadan bağlanmış bir erkeğe ait olan cesedin baş ve el kısımlarında kesikler olduğunu tespit etti.
Savcı ve olay yeri inceleme ekiplerinin incelemesinin ardından üzerinden kimlik çıkmayan ceset, Adli Tıp Kurumu'na götürüldü.
Polis ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı.
Kaynak: DHA
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.