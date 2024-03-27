27 Mar 2024 - 19:08- Gündem G:

Yangından sonra sır çözüldü! Elleri bağlı ceset çıktı

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İstanbul'da hurda deposunda çıkan yangının ardından ekipler tarafından elleri başlanmış cesede ulaşıldı.

Yangından sonra sır çözüldü! Elleri bağlı ceset çıktı mask
Yangından sonra sır çözüldü! Elleri bağlı ceset çıktı
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Bahçelievler'de Kocasinan Merkez Mahallesinde saat 10.00 sıralarında bir hurda deposu olarak kullanılan iş yerinde meydana geldi.

İş yerinden dumanların çıktığını gören çevredekiler itfaiyeye haber verdi.

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri iş yerinde çıkan yangını söndürdü.

İçeride inceleme yapan ekipler ancak bir kişinin cesedini fark etti.

Elleri arkadan bağlanmış bir erkeğe ait olan cesedin baş ve el kısımlarında kesikler olduğunu tespit etti.

Savcı ve olay yeri inceleme ekiplerinin incelemesinin ardından üzerinden kimlik çıkmayan ceset, Adli Tıp Kurumu'na götürüldü.

Polis ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı.

Kaynak: DHA
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27 Mar 2024 - 19:08 - Gündem

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