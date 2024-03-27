Para vermeyen kadına saldırarak bıçaklayan dilenci tutuklandı

Çocuğu ile dilencilik yapan Hayriye Kırbaş, iddiaya göre lokantada yemek yiyen Serap Güçlü'den sadaka istedi. Güçlü'nün sadaka vermemesi üzerine tartışma çıktı. Kırbaş, yanındaki bıçakla Güçlü'yü sağ bacağından yaraladı.
DİLENCİ KADIN TUTUKLANDI
Çevredekilerin araya girip, Kırbaş'ı uzaklaştırdı. Yaralanan Güçlü, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Polis yakaladığı Kırbaç, işlemleri sonrası tutuklandı. Öte yandan Serap Güçlü'nün hastanedeki tedavisinin sürdüğü bildirildi.
Kaynak: DHA
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.