- Asayiş

Para vermeyen kadına saldırarak bıçaklayan dilenci tutuklandı

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Aydın'ın Nazilli ilçesinde kendisine para vermeyen Serap Güçlü'yü (28) bacağından bıçaklayarak yaralayan dilenci Hayriye Kırbaş (31), tutuklandı.

Para vermeyen kadına saldırarak bıçaklayan dilenci tutuklandı mask
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Çocuğu ile dilencilik yapan Hayriye Kırbaş, iddiaya göre lokantada yemek yiyen Serap Güçlü'den sadaka istedi. Güçlü'nün sadaka vermemesi üzerine tartışma çıktı. Kırbaş, yanındaki bıçakla Güçlü'yü sağ bacağından yaraladı.

DİLENCİ KADIN TUTUKLANDI

Çevredekilerin araya girip, Kırbaş'ı uzaklaştırdı. Yaralanan Güçlü, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Polis yakaladığı Kırbaç, işlemleri sonrası tutuklandı. Öte yandan Serap Güçlü'nün hastanedeki tedavisinin sürdüğü bildirildi.

Kaynak: DHA
# Polis

27 Mar 2024 - 19:02 - Asayiş

Mahreç  Haber Merkezi

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