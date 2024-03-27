MSB duyurdu: 1'i FETÖ üyesi, 2 kişi yakalandı

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), yasa dışı yollarla Yunanistan'a geçmeye çalışan 1'i FETÖ üyesi, 2 kişinin yakalandığını açıkladı.

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Yasa dışı yollarla ülkemizden Yunanistan'a geçmeye çalışan 2 şahıs, Edirne'de görev yapan hudut birliklerimiz tarafından yakalandı. Yapılan inceleme sonucunda, yakalanan şahıslardan birinin FETÖ terör örgütü mensubu olduğu belirlendi" denildi.

Kaynak: DHA