'Maymun dönmesi' hakaretine hapis cezası verildi

Kayserispor'un eski Başkanı Berna Gözbaşı'ya Trabzon'da yaşayan M.K. 2022 yılında sosyal medya üzerinden, "kaybol git şuradan maymun dönmesi seni" şeklinde yorum yazdı. Gözbaşı olay üzerine M.K. hakkında şikayette bulunuldu ve dava açıldı. Kayseri 15. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen karar duruşmasında kendini savunan M.K., bahse konu Facebook hesabının kendisine ait olduğunu, "kaybol git şuradan maymun dönmesi seni" şeklinde yorum yazdığını ve alkolün etkisi ile bu yorumu yazdığını söyledi.
2 AY 5 GÜN HAPİS CEZASI VERİLDİ
Mahkeme sanık M.K.'ye "hakaret" suçundan 2 ay 5 gün hapis cezası verildi. Sanığın sabıka kaydı dikkate alınarak sanık hakkında hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verildi.
Kaynak: Haber Merkezi
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.