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'Maymun dönmesi' hakaretine hapis cezası verildi

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Süper Lig'in ilk kadın başkanı olan Kayserispor'un eski Başkanı Berna Gözbaşı'ya sosyal medya üzerinden, "kaybol git şuradan maymun dönmesi seni" diye hakaret eden sanığa hapis cezası verildi.

'Maymun dönmesi' hakaretine hapis cezası verildi mask
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Kayserispor'un eski Başkanı Berna Gözbaşı'ya Trabzon'da yaşayan M.K. 2022 yılında sosyal medya üzerinden, "kaybol git şuradan maymun dönmesi seni" şeklinde yorum yazdı. Gözbaşı olay üzerine M.K. hakkında şikayette bulunuldu ve dava açıldı. Kayseri 15. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen karar duruşmasında kendini savunan M.K., bahse konu Facebook hesabının kendisine ait olduğunu, "kaybol git şuradan maymun dönmesi seni" şeklinde yorum yazdığını ve alkolün etkisi ile bu yorumu yazdığını söyledi.

2 AY 5 GÜN HAPİS CEZASI VERİLDİ

Mahkeme sanık M.K.'ye "hakaret" suçundan 2 ay 5 gün hapis cezası verildi. Sanığın sabıka kaydı dikkate alınarak sanık hakkında hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verildi.

Kaynak: Haber Merkezi
# Sosyal, trabzon, GÜN, 2022

27 Mar 2024 - 17:24 - Gündem

Mahreç  Haber Merkezi

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