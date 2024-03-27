- Magazin

Ünlü oyuncu ahlaksız teklif aldığını itiraf etti

ABONE OL Google News Sayfamız

Ünlü oyuncu Melis İşiten katıldığı bir YouTube programında yaptığı itirafla gündem oldu. İşiten programına gelen konuklardan ahlaksız teklif aldığını itiraf ederek herkesi şoke etti.

Ünlü oyuncu ahlaksız teklif aldığını itiraf etti mask
ABONE OL Google News Sayfamız

Ünlü oyuncu Melis İşiten 'İşin İçinden' adlı YouTube programına konuk oldu. Kendisi de aynı zaman 'Melis İşiten ile Zaten Şov' programını YouTube'da yapan İşiten programıyla ilgili herkesi şaşırtan bir itirafta bulundu. Programın ardından konuklardan ahlaksız teklif aldığını söyleyen İşiten olayı şöyle anlattı:

 "Programa konuk çağırıyorum, hadi ne yapıyoruz buradan diyor mesela... Bu çok denk geldiğim bir şey" ifadelerini kullanan Melis İşiten bu sözlerle şoke ederken, "Pakete bu dahil değil diyorum bende!" dedi. 

Kaynak: Haber Merkezi
# oyuncu, Bir, ilgili

27 Mar 2024 - 17:14 - Magazin

Mahreç  Haber Merkezi

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Yeni Alanya Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Yeni Alanya Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Seri İlan sayfası için buraya tıklayın.

Serra Arıtürk'ün gala kıyafeti ve hareketleri sosyal medyanın diline düştü mask
Serra Arıtürk'ün gala kıyafeti ve hareketleri sosyal medyanın diline düştü
Ünlü şarkıcıdan şaşırtan hamle: Paylaşır paylaşmaz hemen sildi mask
Ünlü şarkıcıdan şaşırtan hamle: Paylaşır paylaşmaz hemen sildi
Sosyal medya fenomeni, kardeşinin düğünündeki tarzı yüzünden yerden yere vuruldu mask
Sosyal medya fenomeni, kardeşinin düğünündeki tarzı yüzünden yerden yere vuruldu
Bakan Koca açıkladı! ''Kadir İnanır entübe durumdan çıkarılamamıştır'' mask
Bakan Koca açıkladı! ''Kadir İnanır entübe durumdan çıkarılamamıştır''
Mehmet Ali Erbil'in sevgilisi soyadını değiştirdi! mask
Mehmet Ali Erbil'in sevgilisi soyadını değiştirdi!
Dünya yıldızları ülkemize geliyor; biletlerin satışa çıkacağı tarih açıklandı mask
Dünya yıldızları ülkemize geliyor; biletlerin satışa çıkacağı tarih açıklandı
  1. DE
  2. EN
  3. RU
  4. Dim Radyo
  5. Dim Tv

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL
Çorum Haber