Ünlü oyuncu ahlaksız teklif aldığını itiraf etti

Ünlü oyuncu Melis İşiten 'İşin İçinden' adlı YouTube programına konuk oldu. Kendisi de aynı zaman 'Melis İşiten ile Zaten Şov' programını YouTube'da yapan İşiten programıyla ilgili herkesi şaşırtan bir itirafta bulundu. Programın ardından konuklardan ahlaksız teklif aldığını söyleyen İşiten olayı şöyle anlattı:
"Programa konuk çağırıyorum, hadi ne yapıyoruz buradan diyor mesela... Bu çok denk geldiğim bir şey" ifadelerini kullanan Melis İşiten bu sözlerle şoke ederken, "Pakete bu dahil değil diyorum bende!" dedi.
Kaynak: Haber Merkezi
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Yorum yazarak Yeni Alanya Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Yeni Alanya Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.