Ünlü oyuncu ahlaksız teklif aldığını itiraf etti

Ünlü oyuncu Melis İşiten 'İşin İçinden' adlı YouTube programına konuk oldu. Kendisi de aynı zaman 'Melis İşiten ile Zaten Şov' programını YouTube'da yapan İşiten programıyla ilgili herkesi şaşırtan bir itirafta bulundu. Programın ardından konuklardan ahlaksız teklif aldığını söyleyen İşiten olayı şöyle anlattı:

"Programa konuk çağırıyorum, hadi ne yapıyoruz buradan diyor mesela... Bu çok denk geldiğim bir şey" ifadelerini kullanan Melis İşiten bu sözlerle şoke ederken, "Pakete bu dahil değil diyorum bende!" dedi.

Kaynak: Haber Merkezi