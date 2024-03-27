27 Mar 2024 - 17:00- Asayiş G:

Şok olay! Yangın çıkan iş yerinde elleri arkadan bağlanmış cansız beden bulundu

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İstanbul Bahçelievler’de yanan iş yeri söndürüldüğünde elleri arkadan bağlanmış bir erkeğe ait yanmış cansız beden bulundu.

Şok olay! Yangın çıkan iş yerinde elleri arkadan bağlanmış cansız beden bulundu mask
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İş yerinden dumanların çıktığını gören çevredekiler itfaiyeye haber verdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri iş yerinde çıkan yangını söndürdü. İçeride inceleme yapan ekipler ancak bir kişinin cesedini fark etti.

BAŞ VE EL KISIMDA KESİKLER BULUNUYOR

Elleri arkadan bağlanmış bir erkeğe ait olan cesedin baş ve el kısımlarında kesikler olduğunu tespit etti. Savcı ve olay yeri inceleme ekiplerinin incelemesinin ardından üzerinden kimlik çıkmayan ceset, Adli Tıp Kurumu'na götürüldü. Polis ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı.

Kaynak: DHA
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27 Mar 2024 - 17:00 - Asayiş

Mahreç  Haber Merkezi

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