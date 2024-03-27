21 yaşında ev alan gençten eleştirilere cevap: Özür dilerim ama çalışıyorum

Sosyal medya kullanıcılarının büyük bir bölümü ise 21 yaşındaki fenomenin paylaşımına tepki gösterdi. Tam zamanlı olarak çalıştıklarını ve bir ev sahibi olamadıklarını dile getiren kullanıcılar Bailey'in 'Hayatımın en büyük başarısı. İşte yeni bölümüm' notunu ekleyerek yaptığı paylaşımı olumsuz yorum yağmuruna tuttu.

Sosyal medyadan kendisine yönelik olarak yapılan olumsuz yorumlara gözyaşları içinde cevap veren Bailey yeni bir video yayınlayarak, "Ev meselesi konusunda övündüğümü düşünen herkesten özür diliyorum. Sistem kesinlikle berbat durumda, bu kadar şanslı olduğum gerçeğini asla aklımdan çıkaramayacağım ama çalışıyorum" ifadelerini kullandı.

Ailesinin kendisine miras ya da para dolu bir hayat bırakmadığını ifade eden Bailey, "Bazılarınız bunu anlamak istemese de ben aslında çalışıyorum. Sosyal medya zihinsel olarak yorucu bir iş. Ailem bana harika bir hayat verdi. Ama ben parayla büyümedim, bu yüzden 21 yaşında böylesine büyük bir şeyi başarabildiğim için çok minnettarım. Övünen ben değilim, kendimle gurur duyuyorum" dedi.